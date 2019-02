Maiori avrà presto un asilo nido, arriva il finanziamento di un milione di euro per la creazione della struttura

Maiori. Il comune della costiera amalfitana è stato ammesso al finanziamento di circa un milione di euro per la creazione di un asilo nido. Soddisfatto il sindaco Antonio Capone che, con la realizzazione dell’asilo nido, intende andare incontro alle necessità delle tante madri che lavorano in modo da garantire le pari opportunità e migliorando l’erogazione dei servizi socio-educativi sul territorio. L’asilo nido sarà realizzato nello spazio aperto del complesso Stella Maris su progetto dell’architetto Roberto Di Martino e sarà caratterizzato attraverso un’architettura sostenibile con l’utilizzo di materiali naturali, la garanzia di risparmio energetico ed il rispetto dell’ambiente. Il progetto prevede la riqualificazione degli spazi esterni con la creazione di aree verdi, una piazza teatro, un giardino didattico ed il ripristino del limoneto storico di Palazzo Mezzacapo. Un’opera molto importante per Maiori e che costituirà un aiuto fondamentale per le giovani famiglie.