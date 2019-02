Maiori, auto prende fuoco nei pressi del lungomare: intervengono i Vigili del Fuoco

Paura questa mattina a Maiori, in Costiera Amalfitana. Un’automobile, modello Citroen C4, stava attraversando il lungomare quando ha cominciato a fumare in modo preoccupante: pochi istanti che hanno fatto spaventare la donna al volante, originaria di Praiano, la quale è scappata via insieme alla passeggera presente, lasciando il veicolo in strada. Preoccupazione che è stata motivata: il mezzo, infatti, dopo poco, ha cominciato a prendere fuoco.

Decisivo l’intervento di due passanti i quali hanno preso un estintore e hanno aperto il cofano dell’auto, soffocando sul nascere il principio di incendio. Sembra che a far scaturire l’incendio sia stato un guasto relativo ad una componente di plastica della carrozzeria del mezzo. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose e persone, anche se la paura è stata tanta. Immediatamente, poi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco ad esaminare la situazione.