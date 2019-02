Maiori, assessore Lucia Scannapieco con un voto. Fiorillo “Amministrazione Capone lacerata”

Maiori, Costiera amalfitana. Un solo voto per l’assessore all’Istruzione del Comune di Maiori, Lucia Scannapieco, alle elezioni alla provincia di Salerno lascia pensare. Insomma, gli stessi componenti dell’amministrazione di Antonio Capone non la hanno votata. E così la costa d’ Amalfi è stata senza rappresentanza, ma quel che è peggio è stata mortificata, è evidente che l’assessora è stata “lasciata a piedi”, come si suol dire.

«L’ennesimo agnello sacrificale sull’altare dell’asservimento al governatore della Regione Campania che, fino ad oggi, ha portato come unico risultato il ventilato arrivo a Maiori della cacca di 5 o 6 comuni della Costiera e il parcheggio di un’assessora esterna che è costata qualche decina di migliaia di Euro ai cittadini – dice Valentino Fiorillo – Ebbene, dopo averla fatta candidare, incredibilmente, non l’hanno nemmeno votata. L’assessora Maiorese, infatti, ha preso un solo voto, evidentemente solo il suo . Ancora una volta questa amministrazione mostra la propria lacerazione. Una maggioranza che ormai non è più tale, disgregata, ridotta ai minimi termini e che continua ancora a voler assumere decisioni che incideranno sul futuro dei cittadini per i decenni a venire; che si permette di trattare con arroganza i genitori “dissenzienti”; che si piega ad interessi privati (vedi SITA) a discapito del benessere dei cittadini. L’assessora Scannapieco, in verità, già all’atto dell’insediamento aveva dovuto ingoiare le lamentele pubbliche di colei che aveva sostituito. Ma adesso non possiamo fare altro che manifestarle la nostra solidarietà per l’umiliazione subita, certi che non tarderà ad assumere le conseguenti decisioni in quanto siamo convinti che una carica assessorile non può valere la dignità di una persona»