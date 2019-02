Maiori. Anziana di 86 anni colpita da emorragia interna e trasportata in eliambulanza all’ospedale “Ruggi” di Salerno

Maiori. Una donna di 86 anni, in seguito ad alcuni preoccupanti episodi di rigurgito di sangue, è stata trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Castiglione per essere sottoposta agli accertamenti necessari. I medici in servizio hanno sottoposto a visita l’anziana diagnosticando un’emorragia interna in corso. Immediatamente si è resa necessaria un’emotrasfusione per stabilizzare il quadro clinico. Stante la necessità di sottoporre la donna ad intervento chirurgico la stessa è stata trasportata al porto turistico di Maiori e condotta in eliambulanza presso l’Ospedale Ruggi di Salerno, struttura maggiormente attrezzata per interventi del genere.