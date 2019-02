“Made in Sorrento” Repubblica elogia la Città del Tasso per le agevolazioni agli artigiani e al km 0 . Una bella idea questa dell’amministrazione Cuomo che andrebbe estesa a tutta la Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana e non solo, un modello per la Campania. Sconto del 30 per cento sulla tassa di occupazione del suolo pubblico per tutelare i commercianti che vendono in via esclusiva prodotti “made in Sorrento”. Questo è il provvedimento adottato dal Comune sorrentino, in scia ad una delibera di giunta che tre anni fa aveva già previsto l’adozione di tutele in favore degli esercenti che commercializzano prodotti tipici del luogo. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Cuomo ha deciso, pertanto, di salvaguardare l’artigianato locale, sempre più in difficoltà dinanzi al proliferare dei colossi imprenditoriali.

E così la riscoperta degli antichi mestieri e la valorizzazione dei prodotti locali possono trovare sponda in uno sconto sostanzioso sulla tariffa per l’occupazione del suolo pubblico. Sorrento rappresenta da decenni ormai la perla del turismo in costiera, ma accanto alle grandi firme c’è un artigianato locale che riesce ancora a ritagliarsi spazi importanti, rispetto ai quali il Comune ha deciso di preservarne la storia riducendo di un terzo la tariffa di occupazione del suolo.

Positanonews sente l’assessore al ramo dell’amministrazione Cuomo ” Ricordo orgogliosamente di essere stato il proponente della modifica al regolamento Osap – approvata in consiglio comunale in data 28 settembre 2014 – che ha introdotto queste agevolazioni – dice Massimo Coppola -, per noi il territorio deve essere al primo posto e vanno valorizzate e sostenute nel possibile le tradizioni e le attività che sono legate ad esse”