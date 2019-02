PER I LUOGHI DEL CUORE CERMENNA BATTE REGINA GIOVANNA

Santa Maria a Cermenna ha raccolto 8834 voti classificandosi al 45° posto di tutti i Luoghi del Cuore Italiani, mentre il parco archeologico della Regina Giovanna ha collezionato 5407 voti posizionandosi al 78° posto. Questi sono gli unici due luoghi della Penisola Sorrentina inseriti tra gli eleggibili. Se quasi novemila persone si sono mobilitate per Cermenna vuol dire che ne hanno compreso l’importanza, il lavoro fatto con il ciclo di visite guidate I TUOI PASSI SULLE ORME DELLA STORIA organizzate dall’UNITRE di Piano, e più recentemente l’incontro con il gruppo culturale di Ciro Ferrigno, ha dato e darà i suoi frutti. Cermenna non solo come chiesa della Madonna di Cirignano , ma anche la torre accanto e la strada produce un luogo storico di quando la viabilità era trasversale, collegava i due golfi e non parallela come la odierna.