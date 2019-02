Anche noi di Positanonews vogliamo tessere le lodi alla lentezza di una rivista Slow di qualità , una “Lumaca” si aggira per la Penisola Sorrentina.. la citazione è d’obbligo . .“I professori della domenica. Così ci chiameranno: e chi se ne frega. Non vogliamo insegnare, vogliamo comunicare. E allora a chi ci chiederà il perché di questa rivista, diremo a gran voce: perché una rivista come ‘La Lumaca’ non c’è e quello che vuole fare è chiaro e lo porta scritto sotto il titolo: vuole essere un elogio della lentezza e del contrappunto. Elogio della lentezza vuol dire che ribadiamo la necessità di non correre, ribadiamo la necessità di soffermarsi sulle cose, di poter parlare di altro; elogio del contrappunto vuol dire che ribadiamo la necessità di una cultura che vada per strada, che sappia comunicare, che sappia essere nel mondo. ‘La Lumaca’ è il luogo degli artisti che vogliono confrontarsi su un tema, di pensatori (non di opinionisti), di politici (non di amministratori)”. Così si presenta la Lumaca nelle edicole della Penisola Sorrentina., a partire da martedì 1 novembre 2016 e disponibile, gratuitamente, on-line, sul blog www.rivistalalumaca.blogspot.com. “Quattro pagine che usciranno ogni 15 giorni, a costo zero (per il lettore): gli articoli saranno in relazione con una parola-chiave specifica, tema unico indagato, secondo differenti e opposte visioni del mondo”.

Questo scriveva Domenico Palumbo a fine ottobre 2016: forse non immaginava che la sua creatura, nata d’intesa con Riccardo Piroddi e Gennaro Galano, potesse sopravvivere tanto a lungo e arricchirsi di nuovi “adepti” e lettori. Ma un plauso speciale va ad Aldo Terminello, forse la vera anima della Lumaca: disegnatore, segretario di redazione, grafico e mente geniale. Grazie al suo lavoro, fondamentale dietro le quinte, la Lumaca oggi si presenta così: sempre aperta a nuovi collaboratori e contenuti, sempre gratuita e soprattutto sempre libera. Perchè la cultura non ha “legacci” né vincoli.

Oltre alle edicole di seguito riportate dove la Lumaca è in distribuzione cartacea:

Pro Loco di Massa Lubrense

Euronews, Sant’Agata sui due Golfi

Edicola Maresca, Sorrento

Edicola Cartochris, Sorrento

Cartolibreria vicino al bar Romano, Meta

Edicola l’Indice, Piano di Sorrento

