PER LO SHOPPING APERTI O CHIUSI DI DOMENICA – Inchiesta Repubblica

Una deroga per le 14 città metropolitane sulla delicata questione dei negozi aperti la domenica. Che dia la possibilità di aumentare il numero delle aperture domenicali o conceda la possibilità di decidere autonomamente come intervenire sulle chiusure. Dopo l’intervento deciso di Giuseppe Sala da Milano – che disse Milano non è Avellino per criticare la posizione di Di Maio sul tema – si muovono i sindaci delle grandi città (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia).