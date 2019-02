Lo chef di Anacapri Davide Mazzarella porta i piatti della tradizione italiana a Berlino

Davide Mazzarella, 31enne chef di Anacapri, fa conoscere i piatti della tradizione italiana e caprese in tutto il mondo da ben 12 anni. Ora anche i tedeschi potranno gustare le sue prelibatezze presso il prestigioso albergo i Berlino “Hotel de Rome” con grande soddisfazione del direttore generale Gordon Debus. Il giovane chef utilizza per i suoi piatti gran parte di prodotti che arrivano dall’Italia, come melanzane, carciofi, pomodori e l’inimitabile mozzarella di bufala. Tra le specialità italiane proposte i classici spaghetti al pomodoro, le linguine con l’astice e l’agnello cotto sul sale rosa dell’Himalaya, molto apprezzati dai tedeschi ed anche dai tanti italiani che risiedono a Berlino.