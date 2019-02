LITE DURANTE INCONTRO DI CALCIO, CALCIATORE FINISCE IN OSPEDALE

È finita in rissa la gara di calcio del campionato Allievi regionali tra i padroni di casa dello Sporting Sala Consilina e la Puteolana 1909. A cinque minuti dal termine, quando il risultato era sul 2-1 in favore degli atleti salesi, è scoppiata una lite tra due calciatori di entrambe le squadre. Nel parapiglia, un’atleta della squadra di casa dopo aver subito un colpo è finito a terra. Per lui è stato necessario ricorrere alle cure dei sanitari del 118 che a bordo di un’ambulanza lo hanno immediatamente trasferito al vicino ospedale di Polla. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per ascoltate le testimonianze dei presenti e ricostruire l’accaduto.

TVOGGISALERNO