Lettere mega inchiesta per il resort “Il Paradiso”, coinvolti tecnici e politici perché secondo la procura di Torre Annunziata, che ha messo nel mirino una delle strutture alberghiere più note ed esclusive di Lettere e della provincia di Napoli , il resort Paradiso appunto, i proprietari della struttura – i fratelli Giordano (uno dei quali, Patrizio, attuale consigliere comunale di opposizione) – dal 1987 al 2006 avrebbero messo in atto una vera e propria lottizzazione abusiva. «Al fine – scrive il pm Rosa Annunziata, titolare dell’indagine che vede coinvolte 14 persone – di realizzare nell’area a valle di via Petrelle un ampliamento del complesso ricettivo con imponenti opere, giardini pertinenziali, tettoie, parcheggio pertinenziale e ulteriori volumi abusivi; nell’area di via San Martino un grosso manufatto apparentemente destinato al autorimessa con box pertinenziali, in realtà finalizzato al parcheggio per gli avventori del Resort Paradiso». Il tutto – secondo la procura – in aree sottoposte a tutela paesaggistica e classificate ad elevato rischio idrogeologico dall’Autorità di Bacino, grazie a titoli illegittimi e alla connivenza di funzionari dell’Ufficio tecnico comunale, alcuni dei quali già finiti qualche mese fa nella bufera per un’altra inchiesta.

Insomma è un “terremoto bis” quello scoppiato venerdì a Lettere, quando sono stati notificati 14 avvisi di conclusione delle indagini preliminari ad altrettante persone coinvolte nella vicenda, che stavolta, come detto, ruota tutta intorno ai presunti abusi edilizi del Resort Paradiso. Gli indagati sono Patrizio Giordano (consigliere di opposizione in carica), il figlio Luigi (classe 1973), i fratelli Antonio e Luigi (classe 1971), la sorella Fortuna, la cognata Virginia Piccirillo, in qualità di titolari della struttura ricettiva; poi ci sono due tecnici comunali all’epoca dei fatti contestati, l’architetto Sabato Fontana, ex responsabile dell’Utc, e l’ingegnere Luigi Gaglione, attualmente in forze al Comune di Torre Annunziata; poi ci sono i tecnici privati Pasquale Acanfora, Edvige Del Gaudio e Claudia Sacco, e Vincenzo Amita e Nicola Cuomo, titolari di due ditta edili che hanno

realizzato i lavori considerati abusivi. A loro la procura

torrese contesta, a vario titolo, reati come la lottizzazione abusiva in concorso, il falso ideologico per i tecnici comunali, violazioni al Codice dei beni culturali e del Paesaggio, false attestazioni nelle perizie asseverate da parte dei tecnici privati.

Una serie di irregolarità, secondo la procura, commesse nel corso del tempo per aumentare la capacità ricettiva della struttura e le sue attrattive. In particolare, vengono contestati dalla procura gli atti e i lavori che hanno portato alla realizzazione di nuove volumetrie, con tanto di piscina, cucine e locali accessori, giardini e parcheggi pertinenziali, realizzate su quattro terrazzamenti, partendo

da un’opera di manutenzione straordinaria per stabilizzare un’area di frana nella zona di via Petrelle, dove sorge il resort. Non solo.

Anche nella zona di fronte alla struttura, in via San Martino, la realizzazione di un’autorimessa di rilevante consistenza, su due piani, viene ritenuta illegittima in quanto impropriamente autorizzata per box auto pertinenziali e invece destinata al parcheggio dei veicoli per i clienti della struttura. Ora che la procura ha notificato gli avvisi di conclusione indagini, gli indagati hanno 20 giorni di tempo per chiedere di essere ascoltati dal pm e fornire la loro versione dei fatti contestati e/o memorie difensive. L’indagine fa il paio con quella che la procura oplontina ha concluso a inizio gennaio, e che vede coinvolti, oltre agli stessi due tecnici comunali, altre 22 persone. Tra cui un’altra consigliera comunale e parenti stretti di altri due componenti del parlamentino cittadino, tutti di opposizione