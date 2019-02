Lettera aperta sull’Istituto di Cultura “Torquato Tasso” di Sorrento.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Senza alcuna validazione (e non poteva esserci!) della Commissione eletta da tutti i soci per indire una nuova assemblea e una nuova elezione per il Direttivo dell’Istituto di Cultura “Torquato Tasso” di Sorrento, l’attuale Direttivo dell’Istituto, eletto con una votazione-farsa, si è autoproclamato e autolegittimato. Ha avuto addirittura la sfrontatezza di presentarsi ufficialmente il giorno 28 dicembre sia al Sindaco di Sorrento, sia alla Fondazione “Sorrento” osando anche convocare un’assemblea per il 4 gennaio.

La votazione del Direttivo eletto in data 16 novembre u.s. è una farsa perché in base a quanto stabilito dall’assemblea dei soci in data 09.11.2018, era possibile votare “i candidati presidenti unitamente ai soci che lo sostengono in una lista unica”. La lista per ogni candidato presidente sarebbe stata costituita da 1 presidente, 3 consiglieri, 2 probiviri.

Non era stato previsto l’istituto della surroga, né era prevedibile, né possibile perché tra le due opzioni messe a votazione durante l’assemblea, l’una prevedeva la presentazione della lista dei membri del Direttivo al completo, ovvero di 5 consiglieri e 2 probiviri, così come previsto dallo Statuto, e l’altra solo di 3 consiglieri e 2 probiviri.

Poiché è stata approvata la seconda soluzione, ovvero 3 consiglieri, come del resto risulta anche dalle mails inviate dalla commissaria Sara Coppola, segretaria verbalizzante della commissione, in data 11 e 13 novembre, non era prevista, né era logicamente possibile, l’elezione di altri 2 consiglieri in surroga. A testimoniare la veridicità di quanto su affermato, sulla scheda elettorale i due nominativi “surrogati” erano stati aggiunti a penna!

La presentazione di una sola lista non autorizzava l’istituto della surroga, ma, piuttosto, la convocazione di una nuova assemblea.

Pertanto l’attuale Direttivo è monco, e quindi illegittimo, perché 2 consiglieri sono stati abusivamente e illecitamente eletti.

La responsabilità di questo “pasticcio” è da attribuire alla commissione elettorale che avrebbe dovuto sospendere la votazione essendo “de iure” illegale. L’elettorato, pertanto, è stato indotto a votare in maniera illegittima e scorretta.

Di conseguenza l’Istituto è attualmente privo di direttivo e, pertanto, chi pretende di essere stato eletto usurpa un Istituto di gloriosa tradizione che non merita questo affronto e vergogna.

Per gli stessi motivi, anche chi si è impadronito della denominazione “Istituto di Cultura Torquato Tasso” sul sito Facebook lo ha fatto non avendo alcun diritto a utilizzare questo titolo.

Si raccomanda ai soci che abbiano onestà intellettuale e quelli che sono stati indotti ad agire in maniera scorretta e prendere atto della situazione ed agire di conseguenza.

O sarà un Tribunale a decidere?

Un gruppo di soci.