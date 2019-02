Le storie di Elisa: Nulla potrà fermarci.

Questa storia che a breve vi racconteremo,è una storia ambientata nei giorni nostri.Rowden e Leizel,fidanzati da molti anni,decidono di fissare la data del matrimonio,ma,pochi mesi prima,Rowden,scopre di avere un cancro in forma avanzata. I due giovani,decidono ugualmente di portare avanti i preparativi per le nozze,ma le condizioni del giovane non migliorano,viene ricoverato in ospedale,e i dottori gli vietano di alzarsi dal letto.Leizel non vuol sentire ragioni,e così pronuncia il fatidico sì accanto a suo marito tenedogli la mano..Poche ore dopo,Rowden morì.

“Che questa nostra storia sia fonte di ispirazione per molti,poiché l’amore vero non conosce ostacoli”