Le storie d’amore di Elisa: Il Vero Amore Non Conosce Limiti, storia vera

Con l’arrivo di San Valentino,non possiamo fare a meno,di condividere con voi due storie d’amore , vere ma così incredibili,da sembravi surreali,che vi toccheranno il cuore.

La prima storia è ambientata nel 1937,e racconta l’amore fra Anna e suo marito Boris,convocato nell’Armata Rossa,e cosi costretto a star lontano dalla sua amata per un periodo indefinito.

Anna,speranzosa nell’aspettare suo marito,venne però esiliata con la sua famiglia in Siberia da Stanlin.I due innamorati,avendo perso qualsiasi traccia l’un dell’altro,continuarono la loro vita,fin quando ben 60 anni dopo,si rincontrarono nella città natale di Anna,dove Doris si recò per visitare la tomba dei genitori.Da quel giorno,non si separarono mai più.

La seconda storia,parla di due ragazzini,Maria e Jhon,compagni di classe sin dall’asilo,innamorati ma ostacolati dal padre di Maria,che aveva promesso in sposa la figlia,ad un ricco uomo israeliano,20 anni più grande.

La coppia fuggì a New York,nonostante la giovanissima età.

Come è andata a finire? Nel 2013 hanno festeggiato il loro 81° anniversario di matrimonio.

L’amore? Alla fine come dice Tiziano Ferro,è “una cosa semplice” !😄