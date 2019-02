Le storie d’amore di Elisa: L’amore racchiuso in un diario

Questa storia narra di Jack e Phyllis,una coppia inglese che nel 2014 ha festeggiato ben 70 anni di vita insieme.Jack,fin da bambino ha sempre scritto un diario segreto.Negli anni,non ha mai perso l’abitudine,ed ovviamente non poteva mancare fra quelle pagine,l’incontro con la sua amata.

Il destino però,riservava per quella coppia un duro colpo di scena. Nel 2008,Phyllis,si ammala di demenza senile e viene trasferita in una casa di cura.

Ogni giorno,suo marito,si reca da lei per raccontarle la storia della loro vita attraverso i diari che non ha mai smesso di scrivere.Da questa fantastica storia,ha preso spunto un film intitolato “le pagine della nostra vita”….Inutile dirvi che è un capolavoro.😄