Le storie d’amore di Elisa: L’amore non ha età…o forse sì!

È proprio così . Si dice che l’amore non ha età,anche se a volte Cupido sembri apparire leggermente impacciato nel lanciare le sue “famose frecce”!

Questa che stiamo per raccontarvi è la storia d’amore fra Almeda,19 anni e Gary,72.

I loro sguardi si sono incrociati per la prima volta durante un funerale e successivamente in occasione di una festa,durante la quale,fra una risata e l’altra,è scoccata la scintilla.Inutile la disapprovazione della famiglia della diciannovenne,dopo soli 7 giorni Gary le ha chiesto la mano,e oggi,vivono più felici che mai a Tennessee.L’uomo ha inoltre dichiarato di sentirsi ogni giorno sempre più appagato e fiero della sua vita matrimoniale …E a questo punto,a noi di Positanonews e a tutti voi,non resta che augur loro 100 di questi anni…o quasi !!!!