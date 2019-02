LE CAVE DI TUFO DA META A SORRENTO

LE CAVE DI TUFO

Di Ciro Ferrigno

I centri abitati, da Meta a Sorrento, poggiano su un banco di tufo grigio, dono dei Campi Flegrei, in epoche geologiche remote. Tale pietra da sempre è stata usata nell’edilizia, tanto che i palazzi e le case, fino all’avvento del cemento armato, erano costruiti tagliando blocchi di tufo che venivano staccati e lavorati in modo da ottenere dei mattoni di uguale grandezza. Molte pietre prendevano la via del mare per Napoli, dove erano considerate di ottima qualità e utilizzate sempre per l’edilizia.

La continua estrazione ha modificato notevolmente il paesaggio, creando spazi, spianate e grotte, e lasciato segni nella toponomastica. Infatti a Piano esistono Cavone, Cavoniello e Cavottole ed è impressionante l’analogia con le vie cave degli Etruschi! Mons. Angelo Tobia Cennamo faceva derivare da cava lo stesso toponimo Carotto, per indicare un luogo di grotte, sfruttate per l’estrazione del tufo; presumibilmente le stesse che erano servite da abitazioni e ricovero degli animali, già in epoca arcaica. Da ciò si deduce che, scavando nel centro del paese, difficilmente emergerebbero testimonianze della frequentazione preistorica perché le grotte, non più abitate, furono sfruttate per ottenere il prezioso materiale. Ai Colli in più punti si estraeva la calce utile all’agricoltura e i luoghi diventarono ‘a Cascara e ‘a Cascarella, dove la esse si pronunzia sc .

Significativo è lo spazio che si formò con l’estrazione alle Cavottole, una grande piazza, nome con cui si finì per designare il fabbricato che vi fu costruito e la stessa spianata, dove si svolgeva il mercato dal Settecento, fino alla realizzazione dell’attuale Piazza Cota, nella seconda metà dell’Ottocento. Le nuove grotte, come già avveniva per quelle naturali, furono utilizzate per la conservazione degli agrumi, del vino, della legna e poi diventarono rifugi antiaerei nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

Come accennavo, la mano dell’uomo ha notevolmente modificato l’aspetto dei luoghi ed il fattore che ha inciso maggiormente è stato proprio quello della massiccia estrazione del tufo, della calce e del calcare. Un esempio di come avvenivano i tagli si ha proprio alle Cavottole, dove l’estrazione ad un certo punto si fermò per non mettere in pericolo la chiesa di Santa Teresa e l’attiguo convento dei Padri Carmelitani. Alle spalle di alcuni palazzi del Corso Italia sono ancora ben riconoscibili cave abbandonate e blocchi di tufo residui. In poche parole i pendii delle colline o “cimme ‘e muntagna” un tempo giungevano fino all’attuale centro di Carotto, e rendevano meno ampia la piana, che oggi è fittamente abitata. Fin dall’antichità è avvenuto un fenomeno, solo in apparenza contraddittorio: da un lato si è scavato per estrarre tufo, dall’altro – anche se in misura minore – sono stati colmati i valloni naturali.

Siccome esistevano nello stesso territorio più cave, il gergo popolare declinò la parola con delle sfumature che servivano ad indicare chiaramente di quale di esse si stesse parlando. Oggi, proprio quelle ci consentono di intuirne la grandezza e l’importanza. Doveva essere molto grande quella del Cavone, notevolmente più piccola quella del Cavoniello e, piuttosto insignificante quella delle Cavottole, per cui la seconda parte della parola palesa un senso dispregiativo. Ad esempio viene immediato l’accostamento con “scaravottole” che nel dialetto indica camerette scure, umide e malsane. Lo stesso dicasi per Cascara e Cascarella, per la grandezza. Fino agli anni Cinquanta del Novecento la più grande cava era chiaramente visibile laddove oggi troviamo il Parco L’Ancora e Russo Marmi.

Le scoperte archeologiche degli ultimi decenni hanno dimostrato che le prime ad utilizzare il tufo furono le popolazioni della civiltà del Gaudo che abitarono la zona di Trinità già 2400 anni prima della venuta di Cristo. Infatti le loro sepolture erano scavate nel tufo e lo stesso materiale servì per sagomare delle vere e proprie casse; usarono blocchi di tufo anche per costruire le fornaci, i muri e i templi, i cui resti oggi tornano alla luce.

Penso alla fatiche ed al sudore dei cavatori di ogni epoca, ai pericoli ed alla morte di tanti, che lavoravano in modo precario, con mezzi inadeguati. È significativa, a pochi passi dall’imbocco del Cavone, la cappellina dedicata alle Anime del Purgatorio In ogni modo, la nostra può essere definita una vera e propria civiltà del tufo, la cui espressione più alta e sacra è la Croce di Via Bagnulo.

Il racconto del lunedì di Ciro Ferrigno

Un grazie a Nino Aversa per le magnifiche foto a pubblicate corredo di questo racconto.