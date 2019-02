Le avverse condizioni meteo del 2018 fanno slittare la commercializzazione del Limone Costa d’Amalfi IGP al primo marzo

Anche il famoso limone della Costa d’Amalfi ha risentito delle variazioni climatiche che hanno caratterizzato il 2018, che è stato caratterizzato da gelate e periodi di siccità. Tutti elementi che nuociono all’agricoltura e che non permettono una perfetta maturazione dei vari prodotti. Proprio a causa delle avverse condizioni climatiche il limone amalfitano non risulta ancora perfettamente maturo per essere messo in commercio. L’agrume, infatti, non ha raggiunto per ora il peso ideale ed il suo succo non rispetta le caratteristiche che vengono dettate proprio da marcio IGP, cioè Indicazione Geografica Protetta, E, quindi, per la raccolta del limone e la sua messa in vendita bisognerà attendere il primo marzo, un mese in più rispetto ai tempi soliti. Il prodotto fresco e trasformato sarà commercializzato fino al 31 ottobre 2019.