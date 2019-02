L’ALTROCALCIO SABATO AZZURRO CHE NAPOLI SARA’ CONTRO GLI EX ?

di GIMAX – Il Napoli dopo due partite con il Milan che con una brillante vittoria ha messo a fuoco i limiti della squadra azzurra, vive e si trova in una posizione delicata, in un momento di forma particolare, di poca lucidità e deve vincere per non cadere in un tunnel, brutto e buio con conseguente crisi di risultati. L’Inter perde in camponato e fallisce in Coppa Italia. La squadra di Ancelotti deve dare risposte importanti sul piano caratteriale e tecnico dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, così scrive un collega sulle pagine di Tuttonapoli. Antonio Gaito parla di una delle squadre più in forma del campionato, ovvero la Sampdoria di Giampaolo, a caccia di punti preziosi visto che si trova ad appena due punti dal quarto posto occupato dal Milan.Il Napoli per ritrovarsi si affida al fattore campo – anche se al momento sembra difficile andare oltre 25mila spettatori – dove è appena due punti dietro la Juventus con 10 vittorie e 2 pareggi.

Le statitiche sono la fotografia di un percorso sportivo che vede Ancelotti dietro di 6 punti rispetto al cammino di mister Sarri. Il primo anno con un progetto nuovo e con pochi calciatori nuovi scelti dal mister Ancelotti non dobbiamo essere duri con critiche e polemiche feroci da ultras. Dopo due partite opache dobbiamo sostenere il gruppo il mister e difendere un secondo posto fino ad oggi ottenuto senza aiuti e senza favoritismi.

In casa il Napoli è imbattuto da 10 sfide di Serie A contro la Sampdoria (8 vittorie e 2 pareggi), l’ultimo successo ospite risale all’aprile 1998, ma il dato significativo è che gli azzurri sono imbattuti da 16 sfide casalinghe in campionato (13 vittorie e 3 pareggi), più di ogni altra squadra in campionato. Non solo: nello stesso intervallo temporale, oltre ai partenopei, in Europa solo il Liverpool (13 vittorie e due pareggi) e Borussia Mönchengladbach (12 vittorie e 1 pareggio) non hanno perso in casa nei cinque maggiori campionati europei.

Importante la statistica e il confronto con i risultati ottenuti dalle grandi d’europa ma le dinamiche dei nostri tifosi ed in particolare dei “voglio vincere” sono altre si basano su goals fatti e quelli subìti. A prescindere del pensiero del pubblico il Napoli deve concentrarsi su gioco concreto, ricerca del goal con pochi passagggi , goal venuto meno in queste ultime partite e un gioco che punta a fare meglio dellavversario cercando goals e i tre punti, con gioco corale. puntando sul talento degli uomini migliori e più in forma.

La Sampa gioca a viso aperto puntando su l’esperienza e il momento magico di Fabio Quagliarella che in attacco pesa moltissimo per finalizzazioni e il tocco di classe in più. Le carte da giocare sono tante con il recupero a centrocampo di Marek Hamsik e il ritorno a uno schema più adeguato alle caratteristiche degli azzurri.

Avversario pericoloso ed in grande fiducia, ma probabilmente il Napoli può tornare ad esprimersi al meglio affrontando una squadra aperta come la Sampdoria che ha sia segnato che subito gol in tutte le sue ultime sette trasferte di Serie A (gli incontri hanno visto in media 4.4 gol); tuttavia i blucerchiati hanno ottenuto un solo successo in questo parziale (3 pareggi e 3 sconfitte). Attenzione però alle palle inattive, nell’ultimo periodo punto debole degli azzurri: 6 degli ultimi 10 gol della Sampdoria in campionato sono stati segnati su palla inattiva, per intendere l’importanza del dato si tratta di un gol in più in più di quanti ne aveva realizzati su situazioni di gioco fermo nei precedenti 29.

Entrando nei singoli, due situazioni opposte: Fabio Quagliarella ha realizzato 16 gol nelle prime 21 giornate, superando il record detenuto dallo stesso attaccante napoletano. Potrebbe stabilire il nuovo record di presenze consecutive a segno nel corso della stessa stagione di Serie A (attualmente a quota 11, come Gabriel Omar Batistuta nel 1994). Momento nero invece per Lorenzo Insigne che è a secco di gol da quasi tre mesi e nello specifico non segna da 34 tiri in Serie A, dopo che con i precedenti 26 aveva realizzato sei reti.