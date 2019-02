L’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi scelto dalla compagnia aerea low cost maltese “HelloFly”

La nuova compagnia aerea low cost maltese “HelloFly” punta sull’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi ed annuncia che ieri pomeriggio il proprio aeromobile Saab 340 è atterrato sulla pista della struttura campana. L’azienda, attraverso un comunicato, ha fatto sapere che “Su richiesta dei principali operatori locali, in questa fase impegnati nella programmazione dei pacchetti vacanze nel Mediterraneo e dei pellegrinaggi nelle mete più note del turismo religioso, l’aeromobile sarà a disposizione di tour operator, aziende e broker di altre regioni per volare come charter ad hoc con riposizionamento sui principali aeroporti italiani”. Questo significa anche che entro pochissimo tempo saranno una line station ed una part 145 per le manutenzioni, oltre che diverse postazioni attorno a cui ruoteranno almeno due equipaggi. Il Saab 340 è un aeromobile turboelica dalla lunghezza di 20 metri, dotato di una velocità media di circa 530 km/h ed una autonomia di 1.550 chilometri. Il mezzo ha a disposizione 33 posti (su 37 massimi), mentre il volo sarà operato dal vettore estone Nyxair (titolare del COA – certificato di operatore aereo).