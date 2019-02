La Rettore contro la Milani il trash in tv . Che è successo

La Rettore contro la Milani il trash in tv Durante la diretta, viene mostrato un video in cui la Milani parlando della sua esperienza durante il programma parla della Rettore, in particolar modo di come interpreta le sue canzoni: “Sono una musicista, io sto cantando canzoni dei cartoni animati qua con Lamette”. La Rettore reagisce bruscamente: “Arrangiati”, urla prima di scendere dal palco zoppicante a causa di una precedente caduta, tra lo sconcerto generale.Durissimo sfogo di Donatella Rettore contro Donatella Milani dopo lo scontro a Ora o mai più: “Non me ne frega niente di lei, per me non esiste più”

Il rapporto tra Donatella Rettore e Donatella Milani sembra essere andato definitivamente in frantumi. Lo scontro avuto durante l’ultima puntata di Ora o mai più ha compromesso i rapporti tra coach e allieva. D’altro canto, se la seconda ha ammesso le sue ‘colpe’ e si è detta pronta a fare un passo indietro, la prima mantiene il punto e non cede al suo orgoglio. La Milani, dopo l’esibizione, ha contestato la loro collaborazione usando anche epiteti pesanti. Donatella Rettore non si è di certo tirata indietro, consigliando alla sua allieva di “andare ad insegnare a cantare ai conigli”. Parole pesanti e posizione netta che viene confermata anche durante una recente intervista.

Sulle pagine del settimanale Chi, la famosissima cantante e coach del programma Ora o mai più ha parlato ancora di ciò che è accaduto in puntata con l’allieva Donatella Milani. Le due sono state protagoniste di un pesante diverbio. “Se sono stata male dopo la lite con Donatella Milani? Scherza? Che stiano male gli altri – ha affermato la coach – A me non frega più nulla. Per me quella persona non esiste. Ho cercato di essere generosa e accondiscendente, ma non ho più nulla da spartire con lei. Ho fatto sin troppa fatica”. Donatella Rettore, poi, ha punzecchiato ancora la Milani quando le è stato chiesto con chi le sarebbe piaciuto lavorare. “Con Tiziana Rivale”, ha risposto. Per chi non lo sapesse, la Rivale è arrivata prima al Festival di Sanremo del 1983, chiudendo davanti proprio a Donatella Milani. Insomma, la situazione pare essere degenerata in un punto di non ritorno.