LA PARANZA DEI BAMBINI VINCE IL BERLINALE

(Afp)

Il film diretto da Claudio Giovannesi ‘La paranza dei bambini‘, tratto dal romanzo omonimo di Roberto Saviano, ha vinto l’Orso d’Argento per la migliore sceneggiatura alla 69esima edizione della Berlinale. Il film è l’unico lungometraggio italiano in concorso.

“Dedico questo premio alle Ong che salvano vite nel Mediterraneo. E dedico questo premio ai maestri di strada che a Napoli salvano vite nei quartieri” le parole di Saviano durante la premiazione. “Scrivere questo film – ha aggiunto – ha significato compiere un atto di resistenza perché raccontare nel nostro Paese la verità oggi è una cosa molto complessa”.

Per il cinema italiano è stata “a detta di tutti, critici e operatori, una grande Berlinale” afferma l’Istituto Luce Cinecittà in una nota, sottolineando che “Claudio Giovannesi, Roberto Saviano e Maurizio Braucci hanno vinto l’Orso d’Argento per la miglior sceneggiatura, un premio che riconosce le qualità innegabili di compattezza narrativa de ‘La paranza dei bambini’, dove si intrecciano le vite di un gruppo di ragazzini in un’accelerazione verso la tragedia, su volti di chi ancora prende la vita come un gioco”.

L’Orso d’Argento, prosegue L’Istituto Luce Cinecittà, “è un premio straordinario che storicamente riconosce il talento di un giovane autore, di un regista da podio che va affermandosi. Claudio Giovannesi si merita in pieno questa vittoria, per il lavoro che conduce con i ragazzi con cui lavora e la passione nel raccontare storie di gioventù emarginata (nella Paranza come in altri suoi precedenti film e documentari). E per un cinema mai scontato, poetico e potente al tempo stesso. Il film, prodotto da Palomar e Vision Distribution, è nelle sale in questi giorni ed è già stato venduto, da Elle Driver, in oltre trenta paesi”.