LA MINISTRA DELLA SALUTE GIULIA GRILLO AL CARDARELLI STRUTTURA DI ALTISSIMA PROFESSIONALITA’

4 FEBBRAIO 2019

Napoli, visita a sorpresa della ministra negli ospedali a Napoli

Il Cardarelli: “Struttura ottima ma persone una sull’altra”

E fanno i miracoli…

La ministra della Salute, Giulia Grillo, è arrivata all’ospedale Cardarelli per un blitz con l’obiettivo di verificare le condizioni di struttura e pazienti. Verifiche e controlli su una struttura che conosco per una brutta emergenza medica in famiglia ad agosto 2018.La ministra ha iniziato la sua visita a sorpresa dal pronto soccorso, parlando con i pazienti che sono sulle barelle. Grillo si è sincerata sulle condizioni dei malati e ha chiesto informazioni al primario del pronto soccorso Fiorella Paladino.

Al termine della visita al Cardarelli e al Vecchio Pellegrini la ministra non si è recata all’ospedale San Giovanni Bosco, diversamente da quanto trapelato in un primo momento.

Il nosocomio negli ultimi mesi è stato al centro delle polemiche per la presenza di formiche in diversi reparti: “Lì c’è una indagine in corso”. “Si parla sempre male del Sud e di Napoli, invece il Cardarelli è una struttura ottima – ha detto la ministra – lo dobbiamo rivendicare.

Personale bravissimo, struttura molto pulita. Sono stata all’Umberto primo di Roma e non c’è paragone, è molto più sporco. Il Cardarelli è una struttura di altissima qualità ma fa di più di quello che dovrebbe fare”.

