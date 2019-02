La Juve Stabia batte di misura la Reggina: decide Germoni

La Juve Stabia ritorna a sorridere al “Romeo Menti” dopo i pareggi contro Catanzaro e Monopoli, due formazioni arcigne che lottano alle spalle delle Vespe in classifica, battendo la Reggina. Gara dura per gli uomini di mister Fabio Caserta, che trovano una squadra quadrata e rinnovata nel mercato di gennaio, agli ordini di un signor allenatore come Massimo Drago. L’avvio di gara è stato a tinte gialloblu, ma il primo tempo termina a reti inviolate con Paponi che al 7′, atterrato nel cuore dell’area da Conferente, fallisce il tiro dagli undici metri. Nella ripresa gli amaranto tentano di sbloccare la partita, a passare in vantaggio sono i ragazzi di mister Caserta. Al 38’, infatti, Carlini scarica per Germoni che prova a crossare dalla sinistra ma la sfera viene deviata in rete da un difensore amaranto.

TABELLINO

JUVE STABIA (4-3-3): Branduani; Vitiello, Marzorati (12’ p.t. Mastalli), Allievi, Germoni; Calò, Mezavilla, Carlini; Torromino (14’ s.t. Elia), Paponi, Canotto (23’ s.t. El Ouazni).

(A disp: Esposito, Venditti, Dumancic, Schiavi, Castellano, Lionetti, Vicente, Viola, Di Roberto, Melara). All. Caserta.

REGGINA (4-3-3): Confente; Kirwan, Gasparetto, Solini, Procopio; Salandria (33’ s.t. Franchini), De Falco (42’ s.t Tassi); Bellomo; Doumbia (30’ s.t. Tulissi), Baclet (42’ s.t. Martiniello), Strambelli.

(A disp: Farroni, Vidovsek, Pogliano, Redolfi, Seminara, Marino, Zibert, Sandomenico). All. Drago

ARBITRO: Francesco Meraviglia di Pistoia

ASSISTENTI: Nicola Mariottini di Arezzo e Davide Meocci di Siena

MARCATORI: 38’ s.t. Germoni (JS)

AMMONITI: Vitiello (JS); Gasparetto, Salandria (R)

CORNER: 7 – 2

NOTE: 0′ rec. p.t., 3′ rec. s.t.