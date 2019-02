La foto virale di Fabio Fusco. Due donne fanno il bagno a Positano sulla costa d’ Amalfi a febbraio . Ieri pomeriggio , dopo che lo abbiamo intervistato per la bellissima attività di istruttore runner con Giovanni Cuccaro e Vito Attanasio, Fabio Fusco non ha perso occasione per fare delle belle foto e ha beccato due donnne che come alcuni coraggiosi in Costiera amalfitana fanno il bagno a mare.

La splendida giornata consentiva e si sono godute una spiaggia tutta per loro, complimenti