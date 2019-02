Da oggi comincia la collaborazione prestigiosa con l’avvocato – scrittore Francesco Saverio Torrese. Una nuova firma si aggiunge ai collaboratori di Positanonews, primo giornale online nativo locale infraprovinciale della Campania. Uno storia che dalla Costa d’ Amalfi e Sorrento è partita dal 2005 e continua

LA FINESTRA SUL CORTILE di Francesco Saverio Torrese

Questa mattina apro la finestra e affacciandomi vedo tutti gli amici d Positanonews che saluto e abbraccio con affetto.Vedo gli amici delle due costiere,molti dei quali conosco personalmente,e tanti altri del nostro comprensorio geografico.Ma siete tantissimi e tra voi vedo anche i molti figli di questa Terra che per scelta o necessità si sono sparsi per il mondo intero ma hanno tenuto ben salde le loro radici e vitale il contatto con i fatti e le persone di casa loro.Ho la vista buona e vedo anche tantissimi altri amici,d’ogni nazione del mondo che hanno visitato le nostre terre,anche solo per pochi giorni e ne sono rimasti affascinati e legati per sempre.Vedo persino alcuni amici che nemmeno sono stati dalle nostre parti ma intendono visitarci a breve e ci seguono, come dire, per entrare nel…clima partita.A loro dico. venite con fiducia, questa bellissima e generosa terra non tradirà le vostre aspettive e saprà trattarvi come novelli figli.Da qui vedo anche l’amico Michele Cinque e tutta la Redazione che mi salutano con un sorriso,e mi pare anche con un pizzico di preoccupazione sui volti. E già io sono un battitore libero,un tipo poco omologabile e un pò d preoccupazione ci sta. Cari amci, aprirò questa finestra ogni settimana e vi racconterò di quello che vedo dandovi anche la mia opinione su di un argomento particolare, in genere legato al momento in cui lo scriverò.e magari anche attraverso i vostri commenti potremo aprire un piccolo dibattito settimanale.Immagino che qualche volta ci divertiremo,altre ci commuoveremo o magari ci arrabbieremo.Dipenderà da quello che vedrò aprendo la mia finestra sul cortile.