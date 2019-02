La Finestra sul Cortile. Continua la seguitissima rubrica dell’avvocato Torrese su Positanonews

La Finestra sul Cortile / 2 . Continua la seguitissima rubrica dell’avvocato Torrese su Positanonews con uno spazio apposito , uno spazio, una finestra sulle problematiche della Campania e del Sud viste , appunta, da La Finestra sul Cortile.

di Francesco Saverio Torrese

Di buonora apro la mia finestra e…”Signore mi vede? Dico a lei alla finestra”

Capisco che la signora nel cortile si rivolge a me e la saluto in attesa di capire cosa voglia.

“Sono una maestra della scuola primaria qui sul corso ed è un po’ che la sto aspettando”

“Non sapevo avessimo un appuntamento –rispondo- e comunque sono le sette e mezza.”

“E’ vero –mi dice- ma io alle otto devo essere in classe,non come certi nostri ministri che vorrei proprio vedere a che ora siedono nei loro prestigiosi uffici. Ha sentito quello che ha detto il ministro Bussetti di noi insegnanti del sud? “

“Glielo dico io –ha continuato senza lasciarmi il tempo di rispondere- Ha detto che la scuola al sud non ha bisogno di maggiori fondi ma di più impegno da parte nostra.”

“Si in effetti ha detto così -cerco di rispondere- ma forse intendeva…”

“Altro che intendeva –mi interrompe l’insegnante- Sua Eccellenza è stato precisissimo,ha detto che il divario nord-sud nella scuola è dipeso dal nostro scarso impegno. Allora dite al ministro –mi dice come se avessi una corsia preferenziale di comunicazione con lui- che io ho dato già 40 anni del mio totale impegno alla scuola e continuo a darlo ogni giorno. Mi sono laureata a 22 anni con il massimo dei voti,ho vinto il concorso e come premio ho fatto più di 10 anni di precariato. Per fare punteggio ho insegnato in posti che per raggiungerli impiegavo quasi due ore al giorno. E anche oggi che insegno in una scuola relativamente vicina a casa tra le ore di insegnamento,i collegi,gli aggiornamenti,gli incontri con le famiglie e la preparazione delle lezioni quotidiane altro che le ore sindacali dovute. E tutto per poco più di mille euro al mese, ma badate bene non è di questo che mi lamento. Io mi lamento del fatto che a scuola non ci sia la carta igienica. La vedete questa –e mi mostra una busta della spesa- questa la comperiamo noi maestre perché mancano i fondi,altro che impegno!”

Cerco di interromperla ma è un fiume in piena la donna.

“Mi lamento del fatto che la nostra scuola non abbia una palestra decente e che usiamo lo stesso spazio per fare teatro,ginnastica,e qualsiasi altra attività extrascolastica. Mi lamento del fatto che la nostra scuola non abbia un minimo fondo di solidarietà per gli alunni più indigenti e che quando organizziamo delle piccole gite di istruzione dobbiamo essere noi maestre a tassarci per coprire i costi di quei ragazzi che non possono permettersi neanche quelle piccole spese. Mi lamento del fatto che quando piove dobbiamo accorpare alcune classi perché in alcune aule gocciola,sissignore. E quello parla di scarso impegno. Mi lamento del fatto…mi dispiace che devo andare –dice interrompendosi di botto- perché manca poco alla campanella e io ai miei ragazzi ci tengo e molto e come me tutti gli insegnanti del sud che conosco. Diteglielo voi al ministro che noi al sud non solo ci mettiamo tutto l’impegno possibile ma ci mettiamo anche l’amore, e questo è uno straordinario che non vogliamo essere pagato.”

Chiudo la finestra mentre la vedo avviarsi a passo svelto verso la scuola.