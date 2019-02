La Finestra sul Cortile. Continua la seguitissima rubrica dell’avvocato Torrese su Positanonews

Continua la seguitissima rubrica dell’avvocato Torrese su Positanonews con uno spazio apposito , uno spazio, una finestra sulle problematiche della Campania e del Sud viste , appunta, da La Finestra sul Cortile.

di Francesco Saverio Torrese

Questa mattina apro la mia finestra e … guardo il mare. Oggi è calmo e l’aria è tersa, riesco a vedere davvero lontano. C’è una specie di barcone tutto sfasciato che si avvicina alla costa e che porta un carico di angoscia e dolore più pesante delle stesse persone che stanno sopra. Bambini,donne,giovani uomini tutti ammassati l’uno sull’altro e anche da qua riesco a vedere la loro disperazione e insieme a quella anche una piccola luce di speranza.

Dalla mia finestra sono troppo lontano dal Palazzo e non vedo le lotte politiche,le posizioni di partito e se chiudo la finestra nemmeno sento le diatribe sul punto. Chi ha ragione, chi ha torto,ho le mie idee in proposito ma qui non mi interessa chiarirle e a voi non interessa conoscerle. L’aspetto sul quale volevo sollecitarvi a riflettere è un altro. Rifletto sul fatto che questi fratelli disgraziati per salire su quella carretta hanno dovuto vendere il poco che possedevano o si sono indebitati per anni, e poi si sono esposti al rischio concreto di morire di sete o annegati e il nostro mediterraneo ne ha già dolorosamente accolti a migliaia. E poi tutto per arrivare qui e sapere di essere rifiutati, o rinchiusi e infine nella migliore delle ipotesi, a coronamento della loro avventura, essere costretti a dormire per strada arrabattandosi con lavori umilianti e sottopagati in una esistenza che non vorremo neanche per uno dei nostri nemici. E allora mi chiedo, e chiedo a voi di riflettere su questo aspetto: che razza di esistenza hanno lasciato nelle loro patrie per desiderarne una così?

Personalmente penso che ogni soluzione che adotti l’occidente civilizzato e opulento che non contempli una risposta a quella domanda, sia sbagliata.