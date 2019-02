La Finestra sul Cortile. Continua la seguitissima rubrica dell’avvocato Torrese su Positanonews

Continua la seguitissima rubrica dell’avvocato Torrese su Positanonews con uno spazio apposito , uno spazio, una finestra sulle problematiche della Campania e del Sud viste , appunta, da La Finestra sul Cortile.

di Francesco Saverio Torrese

Questa mattina apro la mia finestra e … proprio sotto di me ci sono due persone,credo una coppia, che discute su di un viaggio che hanno programmato. Non è proprio carino origliare ma i toni sono concitati e quasi non posso fare a meno di ascoltarli.

“Ma tu ci pensi –dice lui- da qua dobbiamo prendere un autobus per Salerno,poi il treno per Napoli,di li la navetta per l’aeroporto, e poi da Londra il bus per la stazione,poi il treno per Dover e da li un traghetto per Calais. E mamma mia che sbattere.”

“E poi –replica lei- dopo pochi giorni di nuovo all’incontrario”

Si sono allontanati sbuffando e la prima cosa che ho pensato è stata: ma perché fanno questa vacanza se ancora prima di partire già stanno così scocciati?

Mi sono venuti in mente i versi di Kavafis …quando ti metterai in viaggio per Itaca devi augurarti che la strada sia lunga,fertile in avventure e in esperienze… O gli ammonimenti di un altro che pure di viaggi ne capiva qualcosa,Byron, il quale ci ammoniva a goderci il viaggio senza attendere solo la meta.

Invece pensandoci bene noi tutti facciamo sempre come quei due. Il lunedì? Mamma mia una mazzata in fronte, e facciamo una corsa al fine settimana; e poi …’e quando vengono le ferie’. E poi subito dopo rincorriamo il Natale e poi e poi… Voi lo sapete vero dove porta questa corsa? Qual è la meta finale dell’uomo?

E allora cerchiamo di goderci il viaggio, con meno fretta possibile e anzi rallentiamo un po’ se possiamo. Godiamoci con gioia il meraviglioso viaggio della vita.