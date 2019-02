La Finestra sul Cortile. Continua la rubrica dell’avvocato Torrese su Positanonews

Continua la rubrica dell’avvocato Torrese su Positanonews con uno spazio apposito , uno spazio, una finestra sulle problematiche della Campania e del Sud viste , appunta, da La Finestra sul Cortile.

di Francesco Saverio Torrese

Questa mattina,come al solito,apro la mia finestra e…vedo uno scenario assolutamente comune,di vita quotidiana anche se qualcosa mi colpisce. Guardo meglio e mi accorgo di cosa ha attratto la mia attenzione: sotto di me, per strada, ci sono 8 persone e tutte in quel momento stanno usando il cellulare. Vedo 3 donne,due uomini,un signore assai anziano,un ragazzino, forse da 1media, e un garzone del bar, tutti che stanno usando il cellulare. Mi è allora stranamente venuta in mente una domanda che il mio prof del liceo mi fece:“Secondo te quali sono le tre scoperte o invenzioni che hanno influenzato maggiormente l’intera umanità?”

Io non ebbi esitazioni e risposi : il fuoco, la ruota,il treno. Ed ero certo di essere nel giusto ma poi un mio compagno alla stessa domanda rispose: la stampa, la pennicillina, la polvere da sparo. E poi altri indicarono di tutto, dalla musica al computer, senza farci mancare neanche la pizza margherita, invenzione sulla quale mi pentii di non aver appuntato la mia attenzione. Credo che se questa domanda fosse posta in un liceo di oggi in quasi nessuna terzina mancherebbe “il cellulare”.Questo “aggeggio” ci ha cambiato la vita ed è diventato uno strumento ormai indispensabile per ciascuno di noi, una sorta di naturale prolungamento della mano.

Oggi come per la ruota o per il fuoco di qualche annetto fa,nessuno sente di potere fare a meno del cellulare, ed è in parte vero perché abbiamo orientato le nostre vite in modo da renderlo indispensabile. Di fatto ne siamo diventati schiavi, prima che padroni.

Ma fu vera gloria?Per valutare se l’importanza del telefono mobile sia solo artificiosa oppure essenziale basta porci una semplice domanda: quando il cellulare è apparso sul mercato di quanto ne avevano davvero bisogno?

Come del fuoco, della ruota o del treno intendo.

Mi sembra di sentire un rumorosissimo silenzio. Insomma concorderete con me che da semplice ritrovato della tecnologia siamo riusciti a farlo diventare prima distintivo sociale,poi oggetto di culto ed infine indispensabile oggetto di vita. Se però ricorderemo che l’”indispensabilità” del cellulare alla nostra vita è solo artificiosa saremo in grado di contrastarne la dipendenza e ne diverremo più padroni e meno schiavi.

Avrei altro da dire sul punto ma …mi squilla il cellulare e devo lasciarvi.