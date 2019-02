La Costiera Amalfitana nella lista delle fughe romantiche da fare

Ci sono ormai numerose guide e articoli su quali posti visitare e i viaggi da intraprendere almeno una volta nella vita, ma la giornalista e fotografa americana Laura Ratliff, ha fatto una propria selezione dedicata alle fughe romantiche. “Per le coppie che amano viaggiare, scegliere la propria destinazione può essere difficile. Dall’Europa all’Asia, ci sono così tante mete degne di un posto nella vostra lista e dei propri amati. Che tu sia alla ricerca di un soggiorno languido sulla spiaggia o di una frenetica pausa in città, non puoi sbagliare con queste idee romantiche per le vacanze in coppia.”

Nella “guida” scritta per il sito di viaggi oyster.com e riportata dal quotidiano Bristol Herald Courier, si propongono viaggi in coppia verso metropoli come Tokyo e Parigi, safari nel cuore dell’Africa oppure le paradisiache spiagge delle Maldive e la pace delle isole greche. Ovviamente tra le mete romantiche la Divina è immancabile. “È probabile che tu ti sia imbattuto nelle immagini da cartolina della Costiera Amalfitana, che si estende da Positano a Vietri sul Mare. Edifici colorati sulla scogliera, spiagge con ombrelloni, ristoranti di livello mondiale, viste mozzafiato e un ambiente romantico, quindi è facile capire perché questa regione del sud Italia continua ad essere una scelta popolare per le coppie e gli sposi in luna di miele. Caratterizzate da spa di lusso, infinity pool e servizi di lusso. Si consiglia di prenotare una camera che si affaccia sul mare.”

Recentemente Travel+Leisure ha infatti redatto una classifica degli hotel più romantici di lusso, ed in Costa d’Amalfi sono stati individuati due hotel per le fughe romantiche: Palazzo Avino a Ravello e l’Hotel San Pietro a Positano, che colpiscono per le location fuori mano, gli arredi particolarmente ricercati, servizi di lusso e la cucina stellata ispirata ai piatti mediterranei, insomma tutto ciò che serve per vivere un’esperienza unica con il proprio partner.