La Costa d ‘ Amalfi fra le mete più romantiche, lo sanno anche in Nuova Zelanda . Da Positano a Vietri sul mare, Amalfi , Minori e Ravello, se si vuole cercare l’amore bisogna venire qui . Il quotidiano online neozelandese Stuff.co.nz indica la Costiera Amalfitana come una delle mete migliori per una fuga romantica in coppia.

Le coppie, per il quotidiano di Wellington, si trovano spesso in difficoltà nel cercare mete romantiche per il mondo, ma in Italia, in Campania a pochi passi dal Golfo di Napoli, il Vesuvio e Pompei, mete molto rinomate, per il romanticismo c’è la Costiera amalfitana : “È probabile che vi siate imbattuti in qualche immagine da cartolina della Costiera Amalfitana, territorio che si estende da Positano a Vietri sul Mare. Case colorate a picco sul mare, spiagge, ristoranti di livello internazionale e viste mozzafiato si uniscono qui per creare un ambiente romantico. E’ facile capire allora perché questa regione del Sud Italia continua ad essere una delle scelte più gettonate dalle coppie e dagli sposi in luna di miele”.

Il quotidiano consiglia poi il Giappone, con il trambusto di Tokyo, la moda trendy di Harajuku e poi ancora Kyoto con i vicoli tortuosi e le antiche tradizioni di una delle città più belle del paese. Poi ancora Parigi, definita la città dell’amore per antonomasia. Qui è d’obbligo una passeggiata a Montmartre e una foto con un bacio alla base della Torre Eiffel.

Se invece si amano la sabbia, il sole ed il mare cristallino, allora la scelta non può che cadere sulle Maldive con i suoi bungalow sopra l’acqua cristallina. Poi ancora la costa della California che regala uno dei panorami più romantici del mondo. Segue una visita a San Francisco e poi sosta nelleacque curative dell’Istituto Esalen dove si può fare il bagno in una vasca idromassaggio naturale sotto le stelle dalle 1:00 alle 3:00.

I consigli di viaggio si concludono poi con l’Africa, destinazione per eccellenza per i safari: molti dei migliori campeggi e lodge sono molto più propensi al lusso che all’esperienza. Infine, immancabili, le isole greche con le loro splendide spiagge, le acque cristalline e città idilliache a picco sul mare. Il quotidiano consiglia Santorini per la sua epica vista sulla caldera e sulla scogliera, Mykonos per le spiagge di sabbia soffice e le feste notturne, e Paros e Naxos per un ritmo rilassato e gustosi ristoranti sul porto. Anche Corfù è un’ottima opzione per le coppie che cercano una vacanza tranquilla e amorosa. Ma come è bella la Costiera amalfitana non è bella nessuna località, mare, montagna, arte e cultura, amore e bellezza vanno a braccetto. Dunque iscritta nell’ UNESCO ma anche nell’elenco delle città dell’Amore ….