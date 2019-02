La commovente lettera con la quale i genitori di Alex ringraziano tutti dopo il trapianto di midollo osseo

Il piccolo Alex, per il quale si erano mobilitati in migliaia anche in penisola sorrentina e costiera amalfitana, ha superato bene il trapianto di midollo osseo e prosegue il suo cammino verso la guarigione. I genitori del piccolo hanno voluto ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questo miracolo e lo fanno scrivendo una commovente lettera a nome del proprio piccolino, che riportiamo in buona parte:

«Ciao a tutti, adesso che con mamma e papà siamo più che mai pronti ad affrontare anche questa seconda fase del percorso trapiantologico, ritenevamo doveroso ringraziare, una ad una, tutte le persone che abbiamo conosciuto nella nostra avventura e che ci hanno donato un sorriso, regalato una speranza ed insegnato che si deve sempre lottare anche quando la vita cerca sempre di buttarti al tappeto continuando ignobilmente a riservarti prove difficilissime. La forza che ci avete trasmesso con i vostri messaggi, con le vostre preghiere, con i vostri sorrisi e con i vostri abbracci è stata per noi un stimolo a non mollare. Non vi conosciamo tutti personalmente, ma avete tutti conquistato, indistintamente, parte del nostro cuore e sarete sempre parte della nostra vita, sebbene avrei preferito che le nostre strade si fossero incrociate in maniera diversa. Tante volte mi sono chiesto perché a me, cosa avessi fatto di male per meritarmi tutta questa sofferenza, e solo ora l’ho capito: dovevo essere testimone del successo della scienza, del trionfo della solidarietà, del primato dell’amore e della vittoria su di una malattia genetica rara come la Linfoistiocitosi Emofagocitica che mi voleva strappare da tutti voi. Il primo ringraziamento va a tutti i vecchi, i nuovi e i futuri iscritti al registro dei donatori di midollo osseo, a tutti quelli che per me rappresentano i veri super eroi di questa avventura, non solo per un giorno, ma per tutta la vita. Unitamente ai genitori di questi vecchi, nuovi e futuri iscritti al registro dei donatori di midollo osseo, perché alla fine la “cultura del dono” fa parte dell’educazione che un genitore impartisce ai propri figli. Grazie anche a chi non potendo iscriversi ha condiviso l’appello lanciato da mamma e papà, siete in troppi, non riuscirei mai a fare un elenco senza dimenticarne più di uno di sicuro. Grazie a Mark Zuckerberg per aver inventato Facebook e grazie ai giornalisti che hanno dato spazio alla mia storia rispettando il momento di quiete che mamma e papà, assieme ai medici, hanno richiesto nel momento più complesso e difficile. Grazie ad Alessandro Iapino, responsabile dell’ufficio stampa dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, per aver gestito in maniera eccellente il flusso comunicativo con l’esterno, mantenendo inviolata la nostra privacy. Un ringraziamento di cuore all’ADMO (ed in particolare al presidente Rita Malavolta e a tutti i suoi diretti collaboratori) e a tutti i volontari che per la campagna “Match4Alessandro Match4All” non si sono risparmiati nell’organizzare e nel dirigere eventi in decine e decine di piazze italiane (dal Nord al Sud d’Italia, dall’Est all’Ovest della penisola, Isole incluse). E mi dispiace per davvero di avervi mandato in tilt sia il sito web che il centralino telefonico. Non vi siete fermati davanti a nulla, siete stati incredibili. Un ringraziamento dal profondo a DKMS (direttamente alla nostra amica Katharina Harf), per il drive organizzato all’estero (Germania, Inghilterra, Spagna, Polonia e USA) e per aver donato migliaia e migliaia di tamponi salivari, strumentali alla buona riuscita di numerosi eventi anche in Italia. Un grazie infinito anche a tutti i 300 ed oltre centri trasfusionali sparsi per il territorio Italiano, ed al personale medico e sanitario che, nell’anonimato, hanno raccolto ed elaborato ininterrottamente campioni di tessuto durante tutti i giorni della settimana, week-end inclusi. Grazie ad AILE Onlus, a Mario Ricciardi (che ci veglia da lassù) ed al suo splendido papà Ugo, assieme a tutte le mamme ed i papà che ne fanno parte ed hanno sostenuto i miei genitori in questi mesi bui, ricordando loro che ci sono guerrieri che ce l’hanno fatta. E a tutti quei combattenti che purtroppo non ci sono più, ma che da lassù continuano a fare il tifo per ogni bimbo ammalato. Grazie a Steadfast Onlus, a Francesca Frigerio e Gabriele Ganci, per esserci sempre stati, specie quando papà tornava di notte tardi dall’ospedale, e per l’aiuto che ci avete dato con le traduzioni in inglese, snellendo così la diffusione della mia campagna all’estero. Un bacio alla mia amichetta Elkette che mi ha sempre tenuto compagnia in questi mesi di isolamento, per ricordare l’affetto di tutti i colleghi di mamma e papà, oltre che per ringraziare il top management (così mi ha insegnato papà si dice in inglese) per la sensibilizzazione lanciata presso tutte le sedi nazionali ed estere del gruppo UniCredit, oltre che per il sostegno dato alle numerose iniziative in Italia ed all’estero. Un grazie sincero alle numerosissime aziende italiane e non, che hanno deciso di lanciare campagne di sensibilizzazione ed organizzare eventi di tipizzazione tra indipendenti, e a tutte quelle che le stanno programmando o che le organizzeranno a breve. Un ricordo affettuoso anche alle numerosissime università e ai loro Rettori, che hanno accolto l’appello lanciato dai miei genitori, coinvolgendo i loro splendidi studenti in eventi negli atenei, e a tutte quelle che li stanno programmando o che li faranno a breve. Un sincero grazie al Centro Nazionale dei Trapianti (al Prof Alessandro Nanni Costa), e all’IBMDR (alla Dott.ssa Nicoletta Sacchi) per essersi presi in carico le decine di migliaia di tipizzazioni, oltre che di cercare di ridurre il più possibile i tempi di inserimento nel registro, organizzando il “dietro le quinte” di una macchina che questa volta abbiamo messo a dura prova, ma dimostrandosi efficace. Grazie infinite al Ministero della Salute (al Ministro Giulia Grillo ed al portavoce dott. Emanuele Cigliuti, che ci ha accolto quando siamo venuti a Roma e che ci è venuto poi a trovare in ospedale) per l’attenzione che hanno dedicato alla mia vicenda, oltre che per saper gestire e coordinare una realtà molto complessa ed articolata, ma capace di regalare all’Italia medici, scienziati, strutture e servizi sempre all’avanguardia. A very big thank you to Marco Villani (anche nelle vesti ufficiali di Console Generale per l’Italia a Londra), non solo per il sostegno morale, ma anche per aver attivato la comunità Italiana a Londra ed aver provato ad organizzare il volo di stato (alla fine purtroppo non autorizzato causa i tempi ristretti del mio trasferimento). Un ringraziamento anche all’Airmedical (www.airmedical.it) di Torino ed al suo personale sanitario e logistico, che si è occupata della pianificazione ed esecuzione del volo privato da Londra a Roma, oltre che per le condizioni offerte ed il servizio impeccabile di trasporto. Grazie anche alla Croce Rossa Italiana ed al suo personale per averci aspettato all’aeroporto di Ciampino, quando siamo atterrati da Londra, ed averci trasporto in ambulanza all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Il mio più sincero affetto all’hotel La Rovere (a Giorgia e Luigi che ci hanno accolto come se fosse casa), ed al suo personale impeccabile, sempre gentile, disponibile e discreto (Sue, Michelangelo, Carl, Eddie, Polly, Andet e Junior), per non aver fatto mancare nulla a mamma e a papà. Un ringraziamento speciale a Novimmune per aver sviluppato l’Emapalumab, il farmaco che mi ha salvato la vita, e che oltre ad aver permesso il suo utilizzo in fase sperimentale come primo paziente nel Regno Unito ha anche autorizzato le somministrazioni dopo il trapianto delle cellule staminali emopoietiche di papà. Grazie anche alla Bellicum Pharmaceuticals per la loro generosità, nell’aver geneticamente modificato i linfociti di papà, inserendo il gene suicida, ed avermeli regalati. Arriviamo finalmente ai medici dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, agli angeli con il camice, ai quali non finiremmo mai di dire GRAZIE, GRAZIE e GRAZIE ancora. Un grazie a tutti gli sportivi, ai politici, ai cantanti ed alle numerose persone dello spettacolo che hanno rilanciato l’appello di mamma e papà. Siete stati incredibili e con un cuore gigantesco. Grazie ai laboratori privati e le farmacie Campane, per i tamponi regalati durante l’evento di piazza del Plebiscito a Napoli. Un abbraccio a tutti i preti e le suore che hanno preso a cuore la mia storia e hanno pregato incessantemente per me e per i miei genitori e che sappiamo continuano a farlo per tutti gli altri malati. E per finire alle nostre famiglie, tenute volutamente alla fine perché è giusto non dimenticarsi mai, sebbene talvolta purtroppo lo facciamo, che non saremmo mai quello che siamo se non grazie a loro, al loro esempio, alla loro educazione ed al loro amore. Alessandro Maria (per tutti Alex) mamma Cristiana e papà Paolo anche a nome di tutti i malati che col vostro gesto d’amore avranno una speranza in più per poter guarire e vivere una seconda volta».