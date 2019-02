La CNN paragona la Costa d’Epiro greca alla Costiera Amalfitana

Un paragone un po’ troppo azzardato che ha suscitato qualche commento contrariato. Il portale online dell’emittente televisiva statunitense CNN ha pubblicato qualche giorno fa la Costa dell’Epiro greca alla Costiera Amalfitana. Nell’articolo in questione si legge:

“Definita la Costiera Amalfitana Greca, sebbene con il suo fascino, questa costa infinita costellata di villaggi sul mare, spiagge da sogno, villaggi di montagna, siti archeologici e paesaggi incredibili è ancora ampiamente sconosciuta”.

Vengono descritte le due mete forse più note della Costa dell’Epiro, ovvero Parga e Sivota:

“Parga è una pittoresca cittadina di mare, con le case colorate costruite come un anfiteatro su una collina che porta a un castello veneziano, funge da base perfetta per esplorare la zona.

Anche se sulla terraferma, l’atmosfera sembra un’isola, con il suo centro compatto e angoli incantevoli coronati da fiori di bouganville e le colline circostanti piene di uliveti. Brulicante di vita, Parga offre magnifiche viste sul Mar Ionio. La spiaggia di Kryoneri si trova proprio di fronte alla città, mentre numerosi ristoranti, caffè e bar fiancheggiano la passeggiata e continuano sulla strada che porta al castello.

“Sivota sorge a circa 30 chilometri a nord-ovest di Parga, è un piccolo villaggio di pescatori con una piacevole passeggiata, un centro minuscolo e un ambiente grandioso. Rannicchiato nel verde, con alcune delle spiagge più belle della zona e isolette che creano piccoli fiordi, questo è il posto perfetto per salire su una barca ed esplorare luoghi da sogno come la spiaggia di Pisina o per sperimentare una crociera al tramonto. Per sentire l’anima di questo posto è bello svegliarsi presto e guardare i pescatori districare il pescato dalle loro reti da pesca e magari comprare il pranzo da loro. Sulla strada da Parga a Sivota, una salita fino al villaggio di Perdika premia con una vista senza ostacoli sulla zona. Ci sono anche molte taverne che offrono semplici piatti greci”.