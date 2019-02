La battaglia Ncc arriva ufficialmente in Parlamento: con legge burocratizzazione eccessiva e danni alla categoria

La battaglia Ncc arriva ufficialmente in Parlamento: il Partito Democratico si fa sostenitore dei driver, nella battaglia contro il governo Cinquestelle-Lega, che sembra intenzionato a voler confermare la norma che, di fatto, secondo le imprese di trasporto privato, procurerebbe un serio danno ai lavoratori. Ovvero, l’obbligo del rientro nella rimessa al termine di ogni corsa. In penisola sorrentina la questione è molto sentita perché stando ai conteggi ci sono circa 500 licenze rilasciate dai rispettivi Comuni. E l’indotto ne risentirebbe.

Due giorni fa, dopo proteste avvenute anche a Montecitorio, la deputata dem Vincenza Bruno Brossio ha preso parola e interrogato il governo. Tanto da tirar fuori un dettaglio non di poco conto: l’Autorità nazionale trasporti ha indicato all’esecutivo giallo-verde e anche al ministro dei trasporti Danilo Toninelli che è necessario ritirare il provvedimento anti Ncc. «Vogliamo chiudere queste imprese? Vogliamo impedire di lavorare?» è la domanda insistente posta dalla parlamentare del Pd. Che ha citato anche la deroga prevista dal decreto per le regioni Sicilia e Sardegna: due realtà nelle quali gli Ncc potrebbero superare l’obbligo invece vigente sul resto del territorio nazionale. Nel dettaglio, è battaglia sull’articolo 29/1 quater legato al decreto legge 22 del 2018. Si tratta di una predisposizione sospesa nel 2008, per dieci anni, quando fu inserita nel milleproroghe. Dato che il “governo del cambiamento” non intende per ora prevedere un rinvio della legge o lo stop all’entrata in vigore, gli Ncc (noleggio con conducente) sono in subbuglio. A detta dell’associazione noleggio con conducente della Campania, «si determinerà una burocratizzazione eccessiva dell’attività, sproporzionata, oltre che inutile e illogica, ai fini del raggiungimento dello scopo prefissato dal governo. Ritornare nel proprio garage a ogni corsa non solo è fuori ogni sano criterio economico, ma si aumenta traffico e inquinamento, e non si capisce perché si voglia far entrare in vigore questo provvedimento assurdo e incomprensibile ». Da Sorrento a Vico Equense sono tantissime le licenze rilasciate da parte delle amministrazioni municipali. A queste vanno ad aggiungersi quelle vecchie di lustri. Autorizzazioni che verrebbero compromesse dal decreto del governo. Non a caso, nei giorni scorsi, il Comune di Meta ha sospeso il rilascio di 17 autorizzazioni.