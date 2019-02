Juve Stabia strappa vittoria con i denti a Rende Partita sofferta al Lorenzon, ma i gialloblù stringono i pugni fino alla fine e grazie a un ingenuità di Blaze, la Juve Stabia espugna Rende grazie al gol realizzato su rigore da Daniele Paponi. Anche stavolta Caserta si affida alla solida muraglia composta da Allievi e Vitiello laterali, Troest e Marzorati centrali con Branduani a difendere i pali. Dirige il centrocampo il trio composto da Calò, Vicente e Carlini. Attaccano Canotto, Paponi e Torromino. Il match del Lorenzon comincia con i padroni di casa che partono subito all’attacco. La prima vera occasione della gara arriva al 10’: Sabato prova a inserirsi sulla sinistra e serve Borello in area, che calcia forte di sinistro, ma di poco non riesce a trovare lo specchio della porta. L’attaccante biancorosso è il più attivo tra le file dei padroni di casa e dimostra una grande concentrazione. I calabresi concedono poco agli avversari e dirigono il pallino del gioco, senza però concludere in rete. La prima frazione di gioco si conclude con poche emozioni, ma nel finale gli animi si scaldano: Marzorati calcia la palla su Vivacqua e da lì scaturisce un battibecco con Cipolla. Entrambi i giocatori vengono richiamati da De Santis e aggiunti alla lista degli ammoniti. Nei primi 45 minuti i gialloblù fanno fatica a reggere la furia della compagine di Modesto senza riuscire a concretizzare in fase offensiva. La ripresa si apre con il primo cambio dell’incontro: entra Negro, la belva nera delle vespe, al posto di Rossini. Dopo dieci minuti dall’inizio del secondo tempo, è ancora il Rende a impensierire la retroguardia gialloblù: Germino serve in area Vivacqua, cross al centro per Negro che con un colpo di testa sfiora la rete del vantaggio. Al 11’ arriva un triplo cambio per gli ospiti: Elia entra al posto di Canotto, Mastalli al posto di Vicente e Mezavilla al posto di Calò. Al 25’ altra occasione per i calabresi: sempre Vivacqua crossa al centro, Marzorati non arriva sul pallone e Negro ne approfitta, ma scivola al momento del tiro. Dopo 5 minuti le vespe provano a impensierire la difesa biancorossa con Mastlli, che prova a servire Carlini in area, ma viene anticipato dal portiere avversario.

Al 37’ la Juve Stabia comincia a rendersi seriamente pericolosa: Elia viene favorito da un rimpallo e riesce a servire Mezavilla a centrocampo, che anticipa Savelloni, ma spedisce il pallone sul fondo. Pochi secondi al triplice fischio finale e il sig. De Santis assegna un calcio di rigore alle vespe: Blaze atterra in aria Elia e il direttore di gara non ha dubbi. Proteste a non finire dei padroni di casa, in disaccordo con la decisione dell’arbitro per l’assegnazione del penalty. Dal dischetto si presenta il Paponi che insacca alle spalle di Savelloni. Epilogo amaro per il Rende che aveva dominato gran parte dell’incontro, ma forse a causa della sfortuna, non è nemmo riuscito ad accontentarsi di un pareggio. La Juve Stabia festeggia il suo 22esimo risultato utile consecutivo e adesso si gode un turno di riposo in attesa del prossimo match casalingo contro il Catanzaro di Auteri.

Rende: (3-4-3) Savelloni; Germinio, Minelli, Sabato; Viteritti (Giannotti 37’s.t.), Franco, Cipolla (Bonetto 26’s.t.), Zivkov (Blaze 26’s.t.); Borello, Vivacqua (Leveque 36’s.t.), Rossini (Negro 1’s.t.). A dispi. : Borsellini, Palermo, Maddaloni, Bei, Leveque, Giannotti, Blaze, Laaribi, Awua, Negro, Bonetto, Brignoli. All. ; Francesco Modesto

Juve Stabia: (4-3-3) Branduani; Allievi, Marzorati, Troest, Vitiello; Calò (Mezavilla 12’s.t.), Vicente (Mastalli 11’s.t.), Carlini (Castellano 42’s.t.); Canotto (Elia 11’s.t.), Paponi, Torromino (El Ouazni 35’s.t.). A disp.: Venditti, Esposito, Schiavi, Melara, El Ouazni, Castellano, Viola, Dumacic, Elia, Germoni, Mastalli, Mezavilla. All.: Fabio Caserta

Arbitro: Daniele De Santis di Lecce

1° Assistente: Claudio Barone di Roma

2°Assistente: Francesco Rizzotto di Roma

Ammoniti: Marzorati (JS), Cipolla (R), Borello (R),

Marcatori: Paponi 45+5′ s.t. (JS)

Note: 45’ p.t. / 45’+4’ s.t.