Juve Stabia – Catanzaro 0-0. Pareggio di rigore

Branduani blocca il Catanzaro parando un rigore decisivo. Nella partita più importante del campionato, in casa al Menti,dopo una partita equilibrata e un clamoroso rigore sbagliato, un pareggio annunciato e poco gradito al Catanzaro. La bolgia del Menti accompagna la capolista dal primo all’ultimo minuto come gli anni più brillanti gialloblu. Un tifo da grandi appuntamenti calcistici. Sugli spalti anche numerose donne per sostenere una squadra che fino ad oggi merita il primo posto in classifica.

RIFLESSIONI POST PARTITA

MASTALLI

Catanzaro è una delle squadre più forti del campionato –spiega il capitano Alessandro Mastalli a fine partita. Gli elogi e i complimenti vanno a Branduani e a tutta la squadra per aver confermato questa imbattibilità.

Un rigore contro, ma per fortuna Paolo è stato bravo a pararlo. Non sempre le decisioni dell’arbitro sono giuste, ma vanno accettate comunque. Parlando, invece, del mio andamento in partita, cerco di dare il meglio di me e di fare quello che mi chiede il mister. Inoltre, se avremo un pubblico così da adesso fino alla fine, ci darebbe una grossa mano. Il Monopoli? Squadra molto fastidiosa, sarà una partita tosta e completamente diversa.»

BRANDUANI

«Grande punto e ottima classifica dice Paolo Branduani, protagonista dell’incontro-. Il rigore? Mi dicono che c’era, ma non ho visto bene. Ma non ha importanza ormai, l’importante è che alla fine ci è andata bene. Bisognava non perdere stasera, nonostante i nostri avversari erano in gran forma. Abbiamo sofferto due o forse più occasioni, ma dobbiamo pendere maggior forza da questa partita e andare a fare un’altra battaglia a Monopoli, dove, conoscendo Scienza, so che prepareranno al meglio la partita. I giallorossi sono giunti fin qui con una mentalità per vincere: volevano imporre il loro gioco e ci sono riusciti. Uno zero a zero importante che è più a nostro favore che a loro. Il pubblico? Ci da una spinta immensa sia in casa che fuori casa.»

Le pagelle di rendimento

Juve Stabia :

Branduani 8 : Il Catanzaro ci prova dalla distanza più volte senza creare problemi. Para il cucchiaio decisivo su rigore.

Vitiello 6.5 : Partita efficace ed efficiente per il terzino, bloccando le avanzate di Favalli.

Marzorati 6.5 : Sembra Troest oggi. Un muro. Non fa passare nessuno e si lascia andare a qualche spinta in avanti insolita.

Troest 6 : Il suo compagno di reparto lo fa sfigurare stasera ma anche lui concede poco.

Allievi 6 : Soffre Statella dal primo minuto, si fa mangiare sempre e sbaglia qualche cross di troppo. In sofferenza.

Calò 6.5 : Gioca solo e sempre di prima per i suoi compagni di squadra. Solito regista.

Carlini 6.5 : La prestazione buona ma perde spesso palloni e duelli. Occasioni ghiotte nel primo tempo e secondo tempo.(23° s.t Elia 6 : Caserta lo getta nella mischia per la sua velocità e dare freschezza.