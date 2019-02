Ischia. La Polizia blocca un abuso edilizio, un agente viene aggredito e ferito con una zappa

Ischia. Gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato, mentre si trovavano nel Comune di Barano, hanno notato in Via Cretaio alcune persone intente a recintare un terreno senza avere le necessarie autorizzazioni. Gli agenti li hanno, quindi, invitati a cessare immediatamente i lavori. A questo punto uno di loro, C. Di Meglio, 63enne, ha perso il controllo ed ha aggredito un poliziotto utilizzando una zappa e facendolo cadere a terra. Il 63enne è stato bloccato ed arrestato con l’accusa di oltraggio, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Nella giornata di domani sarà processato con rito per direttissima. Le altre persone che stavano eseguendo la recinzione sono state, invece, denunciate in stato di libertà.