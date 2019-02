Ischia. La commovente storia di Nicoletta, la cagnolina che da 10 anni veglia la tomba del suo padrone

Ischia. Dalla piccola frazione di Panza, a Forio, arriva una storia commovente che dimostra quanto sia forte l’amore degli animali per i propri padroni. La protagonista è Nicoletta, un cane meticcio, che da ben 10 anni veglia la tomba del suo padrone, deceduto il 29 gennaio 2009. Da allora Nicoletta è rimasta da sola ma non si rassegna e continua ad accucciarsi per lunghe ore davanti alla lapide di Alfred, l’uomo che l’accudiva con tantissimo affetto. Il custode del cimitero racconta che, subito dopo la morte del padrone, l’animale cominciò a girare per il camposanto fino a quando non riconobbe la tomba dove era stato sepolto Alfred. La storia di Nicoletta ha colpito al cuore tante persone, in primis proprio il custode che provvede a darle da mangiare e le trova riparo nei periodi più freddi. Anche Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, non è rimasto indifferente ad una storia così bella ed ha invitato i turisti ed i residenti a prendersi cura di Nicoletta, che oramai ha 12 anni, non lasciandola da sola.