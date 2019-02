Ischia. Clochard polacca 47enne ritrovata senza vita, uccisa dalle temperature gelide di queste ore

Ischia. A pagare lo scotto maggiore delle ondate di freddo sono i più poveri, quelli che non hanno un tetto sulla testa e sono costretti a dormire per strada. Anche nell’isola di Ischia il grande freddo ha causato una vittima. Si tratta di una clochard 47enne di origini polacche. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nei giardinetti del Pio Monte della Misericordia a Casamicciola. La donna era molto conosciuta ad Ischia dove era arrivata circa 10 anni fa ed in passato aveva lavorato anche come badante, poi era rimasta senza impiego e si era vista costretta a vivere per strada non avendo la possibilità economica per potersi garantire l’affitto di un piccolo appartamento. Ma il freddo di queste ultime ore l’ha uccisa. A ritrovare il cadavere è stato un altro clochard che verso le 5.30 del mattino passava nella zona dei giardinetti. Sul corpo della 47enne sono stati effettuati i primi accertamenti che hanno accertato che la morte sia avvenuta per assideramento Come rilevato dagli accertamenti successivi al ritrovamento è stato confermato che la donna sia morta per assideramento.