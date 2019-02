Intervista all’artista Maurizio Di Martino, a cura di Maurizio Vitiello.

Intervista di Maurizio Vitiello – Risponde l’artista Maurizio Di Martino.

D – Puoi segnalare ai nostri lettori il tuo percorso di studi?

R – La mia formazione è prettamente scientifica, ma prediligendo le materie umanistiche e letterarie la ricerca si è evoluta presto nell’ambito classico; pur non frequentando scuole e ambienti legati all’arte, ho lavorato nel settore della pubblicità come illustratore, grafico e web designer per 15 anni, facendomi apprezzare sul campo. Ho dipinto a lungo senza mai esporre, fino al momento in cui ho deciso di puntare tutto e definitivamente sulla ricerca di un mio “io artistico”.

D – Puoi raccontare i tuoi iniziali desideri e i percorsi che volevi seguire?

R – Fin da bambino ho sempre avvertito la necessità di comunicare attraverso le immagini. Avrei voluto perseguire altri tipi di studi, più canonici e che, probabilmente, mi avrebbero inserito in modo più naturale nell’ambiente artistico, frequentando, ad esempio, il liceo artistico o l’Accademia di Belle Arti; ma è anche vero che il percorso formativo seguito mi ha dato la possibilità di riempire in maniera alternativa il mio bagaglio culturale. Quindi tendo a non rimpiangere troppo le scelte fatte.

D – Quando è iniziata la voglia di “fare pittura”?

R – C’è un aneddoto in particolare che mi piace segnare come inizio di tutto. Pare che all’età di tre/quattro anni avessi rubato un pastello a olio tra gli attrezzi da lavoro di mio padre (appassionato di pittura) per poter eseguire di nascosto il mio primo disegno “astratto” lungo tutta la parete del balcone di casa. Aneddoto di cui ricordo poche immagini sfocate, ma che è ancora vivo nelle sensazioni provate in quel gesto di piccola ribellione.

D – Puoi precisare i temi e i motivi delle tue mostre?

R – Senza mai perdere di vista quanto un’immagine sia importante per il pensiero e quanto conti la possibilità di realizzarla secondo le proprie intenzioni, mi rifaccio al “De Anima” di Aristotele: “l’anima non pensa mai senza un’immagine”. La mia è una pittura prettamente figurativa e i temi trattati nascono e si sviluppano in maniera quasi naturale come risposta al vissuto quotidiano e come forma di ribellione pacifica al bombardamento mediatico, a cui siamo sottoposti di continuo. Le forme tentacolari, i palloncini rossi, le sigarette infinite e i paesaggi visionari, che mi caratterizzano, nascono dalla decodifica di un caos interno, insito in tutti noi, assumendo, di volta in volta, diverse interpretazioni. Le mostre dovrebbero rappresentare il momento della condivisione con il mondo esterno. Credo che qualsiasi forma d’arte senza la condivisione perda la sua funzione primaria: quella di confronto e crescita evolutiva nel rapporto artista/fruitore e tra gli esseri umani in generale. Se è vero che per molti anni ho dipinto solo e soprattutto per me stesso, da qualche anno ormai, credo sia giusto affiancare a questa mia necessità la condivisione di ciò che produco.

D – Ora, puoi motivare la gestazione e l’esito della tua ultima esposizione?

R – L’ultima esposizione è stata un’anteprima di “Percezioni”, che nasce con l’idea di giocare con le convenzioni, non tanto per distruggerle, ma per darle una profondità diversa, ampliarne la discutibilità, utilizzando le mie forme tentacolari come metafora visiva atte a raffigurare da un lato il dinamismo cieco degli eventi e, dall’altro, la massa consapevole come Unicum e Anima Mundi. Nonostante fosse solo un’anteprima di un progetto pittorico, che sto tuttora portando avanti, ha riscosso un buon interesse.

D – Dentro c’è Napoli, forse, ma quanto e perché?

R – Non so quanto apertamente ci sia Napoli nei miei lavori. Sicuramente, essere nato e cresciuto in questa città ha influito in modo decisivo sulla mia curiosità di comprendere determinate problematiche che la sfiancano, ma anche di riconoscere dal primo momento la meraviglia che la contraddistingue. Senza dover per forza rischiare di cadere nel luogo comune di raccontarla (perché in fondo credo sia stato detto tutto e in tutti i modi) preferisco estrapolare due concetti che la caratterizzano: quello di “energia vitale” e quello di “caos apparente”, che forse, nei miei lavori, sono presenti simbolicamente nelle forme tentacolari e nei palloncini ascendenti.

D – Napoli è una città sorgiva per gli artisti dei vari segmenti?

R – Napoli, con la sua storia e la sua gente, è senza dubbio una fonte inesauribile di elementi ispiratori. Cultura e tradizioni millenarie a parte, è anche una città che mette lì in bella vista sia la bellezza che la spietatezza dei nostri tempi. Del resto, un luogo che vive di paradossale convivenza di “opposti”, zeppo di eterne e affascinanti contraddizioni e senza nascondere mai nulla ai nostri occhi, non può che essere sorgivo. Mi piace pensare a Napoli come a un luogo d’immersione, dove, a diversi livelli di profondità e di stratificazione, è sempre possibile riemergerne con una storia nuova da raccontare, anche solo a sé stessi.

D – Quali pagine di un autore napoletano, di uno italiano e di uno straniero che si sono espressi su Napoli ti hanno colpito?

R – Potrei citare Eduardo che parlava di Napoli come di “‘nu teatro antico”, Curzio Malaparte che la incorniciava come unica “città del mondo che non è affondata nell’immane naufragio della civiltà antica” o J.W. Goethe che nel “Viaggio in Italia” raccontò di come fosse rimasto affascinato dalla città e dalla sua gente; ma allo stesso tempo, anche se non sono propriamente scrittori, mi viene in mente Massimo Troisi, scomparso troppo presto, che negli anni ’80 per provare a proteggerla da ogni forma di razzismo con la sua nobile ironia, tendeva a normalizzare il fascino della città, strappandolo a tutte le etichette; oppure un anziano Marcello Mastroianni che negli ultimi anni della sua vita, in un’intervista emozionante affermò: ”Io amerei vivere su un pianeta tutto napoletano, perché so che ci starei bene, Napoli va presa come una città unica, molto intelligente, Napoli è troppo speciale, quindi non la possono capire tutti …”; e come non citare Jean Cocteau? Il celebre poeta che in un viaggio in Italia in compagnia di Picasso, Massine e Diagilev, si dichiarò innamorato della città invitando Picasso, rimasto a Roma, a raggiungerlo: “Sto bene a Roma, e poi c’è il Papa”. Ma Cocteau rispose “Sì è vero, a Roma c’è il Papa, ma a Napoli c’è Dio.”

D – Napoli detiene una sua letteratura di segmento, perché?

R – Date le premesse storiche, l’importanza degli eventi che l’hanno segnata e le particolarità che la contraddistinguono da sempre, forse è naturale che sia così. Un luogo, sopravvissuto ad invasioni straniere, eruzioni vulcaniche, terremoti, rivolte popolari e che ha avuto ogni volta la capacità di stupire attraverso dinamiche non prestabilite, ha creato nel tempo la necessità e l’urgenza di raccontarla in modo unico.

D – Quali piste di maestri hai seguito?

R – Da bambino sedevo accanto a mio padre e provavo a copiarlo mentre dipingeva. Il primo maestro è stato certamente lui. Poi, la passione per l’arte mi ha spinto ad approfondire e conoscere meglio tutto ciò che colpiva la mia attenzione, da Caravaggio a Picasso, dall’arte rinascimentale a quella contemporanea. Ero affascinato dal virtuoso simbolismo di Dalì, ma ero più in linea con l’idea di arte di Picasso; mi sono lasciato ipnotizzare dalle pennellate e dai colori di Van Gogh e dalla pittura poetica di Modigliani; sono stato catturato dalla luce dei dipinti di Turner e da tutto il movimento impressionista; ho amato l’espressionismo di Edward Munch, Franz Marc, Oskar Kokoschka, Egon Schiele e Bernard Buffet. Ma non credo di avere mai scelto di imitarli o di seguire un maestro in particolare. Ho una propensione naturale per tutto ciò che trasmette contenuti, emozioni e profonda umanità, per cui resto spesso affascinato soprattutto da maestri che hanno lavorato e lavorano su questi concetti.

D – Pensi di avere una visibilità congrua?

R – La visibilità è direttamente proporzionale a ciò che sono riuscito a fare partendo da zero. Spero di aumentarla continuando a produrre e seguendo le mie idee.

D – Quanti “addetti ai lavori” ti seguono?

R – Al momento ho una collaborazione, non esclusiva, con la Etra Home Gallery di Valeria Ferronetti. Una home-gallery in fase embrionale, ma che ha diversi progetti in cantiere per il 2019.

D – Quali linee operative pensi di tracciare nell’immediato futuro?

R – L’idea è quella di allargare gli orizzonti, tra un dipinto e l’altro, pubblicando un libro di racconti scritto e illustrato da me e iscrivermi a un laboratorio teatrale d’improvvisazione, oltre a organizzare le mie prossime personali.

D – Pensi che sia difficile riuscire a penetrare le frontiere dell’arte?

R – Quando parliamo di frontiere forse parliamo, soprattutto, di entrare in un mercato di certi livelli. Ci sono artisti in giro per il mondo che le frontiere le penetrano continuamente, ma che guadagnano poco o nulla. Quello del mercato dell’arte è un sistema con le sue “regole”. A me basterebbe riuscire a continuare a fare ciò che sto facendo senza per forza trovarmi sotto ad un ponte, anche perché ultimamente pure quelli non sono più sicuri.

D – I “social” ti appoggiano?

R – I “social” rappresentano una grande occasione di visibilità per tutti se utilizzati nel modo corretto. Nel mio caso sto ricevendo un’ottima risposta e ho un seguito molto buono.

D – Con chi ti farebbe piacere collaborare per metter su una mostra o una rassegna?

R – Con chiunque faccia la mia stessa ricerca interiore. Sarebbe bello, ad esempio, esporre anche all’interno di uno spettacolo teatrale che tratti determinati temi.

D – Perché il pubblico dovrebbe ricordarsi dei tuoi impegni?

R – Forse per la sincerità e l’umiltà con la quale mi approccio al mondo dell’Arte. Ma, soprattutto, per il messaggio universale che cerco di trasmettere. Siamo tutti esseri umani “difettosi” e solo attraverso una profonda analisi interiore condivisa, scevra da sovrastrutture, possiamo evolverci.

D – Pensi che sia giusto avvicinare i giovani e presentare l’arte in ambito scolastico, accademico, universitario?

R – Ben venga il suo inserimento in tutti gli ambiti formativi. Ne parlo prima di tutto da fruitore: è uno strumento fondamentale per l’evoluzione umana, e di questi tempi la sensibilizzazione all’arte è più necessaria che mai. La storia umana ha dimostrato, ampiamente, che un mondo senza arte è un mondo fermo su poche, errate e inquietanti certezze.

D – Prossima mossa?

R – Continuare a produrre opere per completare “Percezioni”, per farne in tempi brevi una personale, e nel frattempo lavorare su un altro progetto che ho in serbo.

D – Che futuro prevedi?

R – Non sono un indovino, ma se la storia insegna qualcosa ci sarebbe da essere pessimisti. Se è vero, infatti, che la storia dell’uomo è fatta di cicli che in qualche modo si ripetono, è anche vero che c’è bisogno di maggiore sensibilità e cultura da parte di tutti. Siamo in una fase storica pregna di dinamiche “ignoranti” precostituite ed elementi “oscuri” ripetitivi, che bisogna contrastare e lo si può fare solo attraverso l’arte (in tutte le sue declinazioni) e la memoria storica.