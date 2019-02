MILANO – Inter – Lazio 4 – 5 , che emozioni a San Siro per la Coppa Italia la sintesi e il video Dopo un interminabile duello, culminato ai calci di rigore, la Lazio raggiunge la semifinale della Coppa Italia. Affronterà il Milan. Esce di scena l’Inter, coppe stregate quest’anno, si direbbe, soprattutto sul campo amico. Dopo la beffa di Champions, l’uscita di scena per non aver battuto il fanalino di coda Psv, l’Inter ora dice addio anche alla coppa Italia. L’ombra di Antonio Conte si fa sempre più imponente, su Spalletti…

I rigori, la squadra nerazzurra, li acciuffa all’ultimo assalto, grazie al Var, un ingenuo (eufemismo) contatto di Milinkovic Savic su D’Ambrosio, sulla linea dell’area viene giudicato falloso. E cambiato da punizione al limite a penalty grazie all’occhio elettronico. Il Var aveva pure salvato Asamoah da un rosso diretto per un’entrata col piede a martello su Milinkovic stesso. Ai rigori, Strakosha blocca la conclusione di Lautaro Martinez (ombra di se stesso) e ribatte la conclusione orripilante di Nainngolan (un altro in chiara crisi di identità), rendendo vana una prodezza incredibile di Handanovic su tiro di Durmisi. 5 a 4.

A giudicare dal primo tempo, Simone Inzaghi l’ha preparata benissimo. La Lazio ricalca la prova offerta con la Juventus in campionato. Stanno tutti bene. Sui palloni, arrivano sempre prima di una Inter che sembra indolente. La Lazio domina sui lati, Lulic cancella letteralmente Politano, Candreva non entra mai in partita, Spalletti è costretto a cambiare di fascia i due per vedere “qualcosina” da parte dell’ex Sassuolo. Ma comunque poco. Il ritmo nerazzurro è lento, in mezzo Spalletti avrebbe voluto la qualità di Borja Valero che sente un colorino calciando prima dell’inizio e fa spazio a Joao mario. La cui partita è grigia, come la maglia scelta dalla Beneamata in questa serata. La Lazio, ha gioco facile, chiude ogni varco e riparte con un palleggio sulla corsa di eccellente caratura.

Coppa Italia, Inter-Lazio 4-5 ai rigori: biancocelesti in semifinale

La delusione di Nainggolan

Condividi Si distinguono in particolare Lucas Leiva, dominatore della zona centrale, e per la squisita proprietà di controllo Correa. Dalle prelibatezze dell’argentino scaturisce la palla gol del primo tempo. Un passaggio tranciante dall’ala sinistra in mezzo per l’inserimento puntuale di Luis Alberto. Forse stupito da tanta bellezza, fosse un passaggio di basket si parlerebbe di assist con il giusto timing. Lo spagnolo però appoggia mollemente e Handanovic blocca. Correa allora prova a fare da solo, anzi no, ispirato dall’altro migliore in campo dei primi 45′, Lulic. Su cross del bosniaco, l’argentino si inserisce con la decisione mancata, nei primi 45′, a Ciro Immobile. Colpo di testa potente ma centrale, Handanovic rimedia col corpo e poi ribatte anche la replica di Immobile a rimorchio. Fischi a San Siro, anche se la curva Nord non c’è. Fischi: Inter davvero floscia. Suo demerito o merito della Lazio? propendiamo per la seconda ipotesi.

La ripresa però vede il netto calo fisico della squadra di Inzaghi, soprattutto in mezzo al campo, mentre l’Inter prende campo, ma più per il calo di ritmo di gioco dell’avversario che per una sostanziale efficacia. Cresce Candreva, cala Politano, Vecino dà più concretezza rispetto a Gagliardini, Joao Mario continua a essere un rebus, Lautaro lotta ma con poca qualità, Icardi viene contenuto da uno strepitoso Acerbi. Davanti a Strakosha, insomma, si accendono capannelli soltanto aerei, ma la Lazio – con Correa, Lucas e Luis Alberto un po’ sulle gambe e Lulic costretto a uscire, non riparte più con la stessa pericolosità e precisione della prima parte di gioco.

Episodiche le occasioni. Due cristalline per l’Inter, ma Candreva prima e Lautaro poi non approfittano di corte respinte di Strakosha e incredibilmente alzano due occasioni a porta vuota. Prima dei possibili supplementari, il match offre anche due occasioni alla squadra capitolina, all’89’ Caicedo viene liberato da Immobile davanti a Handanovic, lo sloveno si produce in un intervento prodigioso sul pallone angolato del neo entrato. Sul corner Immobile indovina uno splendido diagonale, ma ancora Handanovic si allunga e mette fuori con la punta delle dita.

Si va ai supplementari. Botta e risposta, Icardi di testa e girata di Caicedo, vincono i portieri. Poi La Lazio va in gol, nel secondo tempo supplementare. Duetto di Caicedo Immobile, in area quest’ultimo sembra stretto nella morsa di due difensori ma trova il modo di infilare con un tiro angolassimo che passa tra le gambe dei due avversari. Chirurgico.

L’Inter sente il colpo, sembra il colpo del ko. Asamoah viene espulso ma poi riabilitato tramite Var (Banti… ). Sembra finita, ma il veleno è nella coda. Icardi pareggia su rigore allo scadere, Radu viene espulso, la decisione viene dai tiri dagli 11 metri. Le semifinali di Coppa Italia sono Milan-Lazio e Atalanta-Fiorentina.

Inter-Lazio 4-5 (0-0; 1-1) dopo i rigori

Inter (4-3-3): Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah, Gagliardini (1′ st Vecino), Brozovic, Joao Mario (36′ st Lautaro Martinez), Politano (1′ sts Cedric), Icardi, Candreva (1′ sts Nainggolan). All.: Spalletti.

Lazio (3-5-2): Strakosha, Wallace (25′ st Bastos), Acerbi, Radu, Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto (11′ pts Parolo), Lulic (35′ st Durmisi), Immobile, Correa (43′ st Caicedo) All.: S. Inzaghi.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Reti: nel sts al 3′ Immobile, al 20′ Icardi (rigore).

Sequenza rigori: Brozovic gol, Immobile gol, Lautaro Martinez parato, Durmisi parato, Icardi gol, Parolo gol, Cedric gol, Acerbi gol, Nainggolan parato, Leiva gol.

NOTE: Angoli: 6-8. Recupero: 0′, 4′, 1′, 5′. Ammoniti: Asamoah, Gagliardini, Brozovic, Milinkovic Savic, Wallace, Leiva e Radu per gioco scorretto, Immobile, Vecino e Marusic per comportamento non regolamentare. Espulsi: Simone Inzaghi per proteste. Spettatori: 23.408.