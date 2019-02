Insigne cuore di capitano, Lorenzo nella storia del Napoli

INSERITO DA MICHELE PAPPACODA Una vita da napoletano. Napoletano e capitano. Simboli di storia e agguati di memoria. Indicano la strada, quelli che portano la fascia. E ora torna al braccio di uno che il Napoli non lo ha solo nel cuore e sulla pelle. Perché a casa Insigne, il Napoli è la squadra del cuore fin dalla fanciullezza, fin dai primi passi. Oggi con il Torino è la prima al San Paolo da capitano vero per Lorenzo Insigne, successore di Paolo Cannavaro, Gennaro Iezzo, Gennaro Scarlato, Giuseppe Taglialatela, Ciro Ferrara, Beppe Bruscolotti (è di Sassano, provincia di Salerno, ma napoletano doc d’adozione), Antonio Juliano ed Egidio Di Costanzo, gli altri che hanno avuto l’onore e l’onere di essere i leader della propria squadra del cuore. Paradossalmente la prima volta dopo l’investitura ufficiale è contro Walter Mazzarri, il suo primo allenatore in serie A, il tecnico che lo ha fatto esordire (24 gennaio del 2009) e con cui ha segnato la sua prima rete in massima divisione (al Parma, il 16 settembre del 2012).

PINO TAORMINA IL MATTINO