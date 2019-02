Incidente verso il Viadotto per Castellammare, traffico da Sorrento a Napoli

Sorrento – Castellammare di Stabia. Questa mattina dopo le 8 si comincia con il traffico, non per la chiusura del Viadotto, ma questa volta per un incidente fra quattro auto, con un tamponamento a catena, sono già intervenuti col 118 ma il traffico è inevitabile. Però la strada in direzione Napoli è aperta, ieri per lavori dell’ANAS, comunicati via mail, ma senza alcuna segnaletica opportuna sulla Meta – Amalfi e sull’autostrada A3, era chiusa fino a mezzogiorno, la notte e in direzione Sorrento è sempre chiusa da mesi oramai, salvo i weekend. Ogni giorno un bollettino di guerra per la circolazione della S.S. 145 in Penisola Sorrentina ed in particolare da Vico Equense a Castellammare di Stabia, per il viadotto per l’autostrada Napoli – Salerno, accesso che interessa anche la Costiera amalfitana, da Agerola Monti Lattari per la Costa d’ Amalfi e Positano , Praiano. Un disagio , per i lavori, che dovrebbe finire dopo San Valentino, il 15 febbaio, ma che continuerà dopo a marzo con l’afflusso turistico che paralizzerà di nuovo il traffico senza soluzioni di sorta..