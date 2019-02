Inchiesta Acea Gori sul Fatto Quotidiano

Inchiesta Acea Gori. Ecco cosa scrive Vincenzo Iurillo sull’edizione odierna del cartaceo del Fatto Quotidiano.

Perché la sua stella polare non era quella di rendere un servizio efficiente, ma disegnare ad ogni costo bilanci positivi per consolidare il titolo in Borsa di ACEA negli anni prima del 2009. E’ per questo c’era bisogno del beneplacito dei politici. Ovvero Sindaci ed Amministratori dei 76 Comuni azionisti dell’Ente d’Ambito Sarnese-Vesuviano.