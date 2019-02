Importati ritrovamenti d’archivio per l’armatoria del Piano di Sorrento

L’avv. Francesco Esposito preannuncia una importante conferenza al Museo della Tarsia di Sorrento, sugli armatori navali del Piano di Sorrento. Come raccontatoci nella cortese intervista concessaci in anteprima assoluta a noi di Positanonews, le sue ricerche di archivio lo hanno portato ad avere tra le mani, addirittura il testamento del comandante Ciampa , ed una serie di carteggi che illumineranno ancora di più sulla storia di questa famiglia e quella della marineria sorrentina. Ricordiamo che Ciampa arrivò ad avere ben 19 navi, tutte armate con marinai della penisola. La modernità del pensiero negli scritti si ritrova in una distribuzione ereditaria che pone le donne della famiglia su uno stesso livello dei maschi. E poi ancora lettere e minute che parlano di necessità mediche, di rapporti tra parenti. Un grazie particolare all’avv Francesco per la pazienza certosina e la sua voglia di condividere questi saperi. Restiamo in attesa della data precisa che si terrà la conferenza, per potervela comunicare, che sarà sicuramente da non perdere.