IFAS 2019.Corinth Festival of Architecture Schools

La redazione cultura di Positanonews, presente alle edizioni precedenti ma non a quella di quest’anno, pubblica con piacere, quanto ricevuto in ossequio all’importante lavoro svolto dalle Università del Mediterraneo presenti all’IFAS 2019.

Pubblicato da Mimi Badawi su Sabato 23 febbraio 2019

L’edizione 2019 del Corinth Festival of Architecture Schools è un workshop internazionale di 9 giorni; un’opportunità per discutere insieme di architettura e design urbano come rivelatori di cambiamenti e opportunità per gli insediamenti urbani con un patrimonio prezioso e un grande paesaggio.

Il Festival promuove la Città di Corinto come laboratorio di idee, un luogo internazionale per studiare e discutere su nuove forme di governance della città in grado di bilanciare contesto urbano, ambiente naturale, patrimonio e paesaggio. Incontri, conferenze, ospiti internazionali, conferenze, scambi interculturali e collaborazioni tra scuole di architettura incoraggeranno il dialogo e la discussione sui diversi approcci progettuali. Il workshop annuale vedrà la partecipazione di studenti e professori di Architettura e Pianificazione urbana incentrati sui processi urbani che coinvolgono Corinto, Loutraki e l’Istmo di Corinto. L’obiettivo è lavorare insieme con successo, acquisire proposte per il miglioramento della qualità futura e pensare ai processi di trasformazione per una nuova coesione urbana.

Il tema dell’IFAS 2019 è la ricchezza dell’istmo di Corinto.

Quest’anno il Festival Internazionale delle Scuole di Architettura si inserisce nelle iniziative globali sulle ricerche di preistoria e paesaggio storico, come una questione strategica per lo sviluppo del territorio del Canale di Corinto. Quindi il tema centrale del Workshop è la lettura del sito artificiale del Canale esistente, fortemente segnato in modo naturale e antropico, per incoraggiare una nuova governance del grande patrimonio. Oggi il territorio del Canale è una sequenza di eventi. È possibile trasformarlo in una linea di pensiero? o dovremmo accettare il potere delle piste e l’incoerenza della realtà?

Gli accordi futuri possono essere realizzati solo confrontando i punti di vista di diverse discipline: dal design alla pianificazione urbana, dall’architettura del paesaggio alla storia, l’arte, l’archeologia e la geografia.

Il programma 2019 è arricchito dalla partecipazione di importanti scuole di architettura, paesaggio e pianificazione. Oltre al Dipartimento di Architettura dell’Università di Pescara nel workshop ci saranno rappresentanti dell’Università di Giordania di Amman, l’Università Al-Bayt di Mafraq (Giordania), l’Università Al Balqa di Al Salt, l’Università Politecnica di Alessandria (Egitto) e altri.

Il workshop di quest’anno si svolgerà attorno all’ipotesi della formazione del Parco del Canale e dell’Istmo di Corinto. L’obiettivo è avviare un processo che porti alla protezione e alla valorizzazione del grande patrimonio rappresentato da questo territorio complesso e ricco. Le proposte saranno messe sul tavolo per quanto riguarda le prospettive ambiziose ma possibili:

1) l’istituzione di un Parco del Canale di Corinto e dell’Istmo, in conformità con i principi della Convenzione europea del paesaggio;

2) l’avvio della procedura per la dichiarazione del sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO dello stesso territorio.

Avvierà quindi un programma operativo con i seguenti obiettivi:

a) Evidenziare la forte identità nel contesto della sua complessità storica e geografica come la culla della civiltà mediterranea e il posto sia della sedimentazione storica di eventi, culture e grandi opere dell’uomo, sia delle grandi trasformazioni del paesaggio. Descrivere tutto ciò che è antico, recente e contemporaneo, è parte integrante e costitutiva di questo patrimonio, elemento identificativo che insieme aiuta a determinare l’unicità del luogo e dei suoi personaggi;

b) Riconoscere la forte componente antropica come una caratteristica del bene nel suo complesso e in che modo, con le sue manifestazioni di cultura e genialità, e con le sue forti contraddizioni, la qualità dovrebbe essere riconosciuta come un fondamento e un esempio di continuità evolutiva alla ricerca del meglio usa il territorio dell’Istmo;

c) Interpretare il progetto del Parco come un processo di conoscenza del Bene, la costruzione di un’immagine vivente e riconoscibile, evidenziando questioni critiche da risolvere e risorse da sfruttare, per definire un quadro per la protezione e una trasformabilità sostenibile e compatibile anche attraverso di una pianificazione mirata;

d) Definire un quadro di attori istituzionali e non nel gioco, abilità amministrative, procedure e linee guida per il sistema di gestione in conformità con la legge a livello locale, nazionale e internazionale.

Il Prof Lucio Zazzara docente di urbanistica presso l’Università D’Annunzio -Pescara, a conclusione delll’IFAS 2019, dice:

–Oggi chiusura della settima edizione del nostro Festival (IFAS 2019). I ragazzi giordani, greci, palestinesi, egiziani, siriani e italiani, organizzati in gruppi di lavoro misti, hanno presentato le loro riflessioni e proposte. Tutte molto interessanti e cariche di fiducia nel mestiere dell’architetto. Il territorio dell’Istmo si è confermato come paradigma delle città e dei territori del Mediterraneo. Ciascuno riparte con nuovi elementi di riflessione, qualche crescita nell’osservazione del mondo, molti nuovi amici. A me è sembrato un workshop più maturo e consapevole; bravi i colleghi delle 12 Università partecipanti ma, soprattutto, magnifici gli studenti che per otto giorni hanno lavorato insieme in perfetta integrazione di razze, culture e generi. La mia soddisfazione è grande.

-C’è un uomo a Corinto al quale la sua città dovrebbe dedicare un monumento più grande del Pegaso, il cavallo alato che Bellerofonte riuscì a catturare nei pressi di Corinto. Di carattere come il Pegaso, selvaggio e libero, ma anche animato da una generosità ed un amore per il suo territorio che lo distingue. Giannis Gkerzelis è un architetto e come tale

sa unire al proprio sentimento una visione profonda dei problemi e delle risorse dell’Istmo. E’ con lui e grazie a lui che da oltre dieci anni studiamo questa regione; è con lui e grazie a lui che abbiamo potuto organizzare otto edizioni del nostro Festival-workshop internazionale IFAS (International Festival of Architecture Schools).

Una manifestazione che ha portato in questo luogo migliaia di studenti universitari, ricercatori, docenti ed esperti di vario genere; tutti a studiare le caratteristiche speciali di questa terra, i tesori che contiene, e tutti a ragionare sul modo di migliorare la situazione e produrre proposte e progetti. Il Canale, Corinto e Loutraki sono stati al centro dell’attenzione per tanti esperti, in questi ultimi anni; questo ha prodotto una mole di studi e di progetti che sicuramente potranno essere utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche, ma che nel frattempo hanno contribuito a far crescere una nuova consapevolezza nella popolazione locale.

Grazie Gianni, a nome di tutti noi. Lucio Zazzara

Il ruolo dell’olivo nel paesaggio mediterraneo è determinante. Da sempre la coltivazione di questa pianta (con le sue 900 varianti) rappresenta un segno costante e riconoscibile del contesto. Una pratica produttiva che influenza anche i costumi e la dieta; che rende costante il gusto del cibo, sempre riferibile ad una tradizione comune, da Marocco alla Grecia, dalla Spagna e lItalia fino alla Siria e oltre. Di questo ci ha parlato il prof. Angelo Cichelli nella bellissima lecture che ha tenuto nell’IFAS 2019

Di interesse particolare è stata la lecture dei colleghi e amici della Birzeit University di Ramallah. Sara Khasib e Mohammad Abualrob ci hanno descritto la grande difficoltà di attivare processi di piano in un territorio distrutto dalla frammentazione. Ad oltre settantanni dalla nascita di Israele, dopo le guerre, le occupazioni, le espansioni degli insediamenti, di quella che era la Palestina rimane solo un piccolo e dolente arcipelago di cittadine, tutte isolatetra loro e co scarsa o nessuna autonomia amministrativa. Difficile discutere di piano e di progetto a partire da questa constatazione: ogni parola rischia di suonare come un vaso rotto. Concretamente, a me sembra che l’unica via possibile per la pacificazione sia quella della definitiva creazione di uno stato israelo-palestinese con pari diritti e doveri per le due nazioni.

Il tempo corre veloce nei giorni del nostro Festival. Tra una discussione di gruppo e un sopralluogo; tra una lecture e la visita a uno dei luoghi storici di questo territorio, cominciano a formarsi nuove idee e nuove proposte. Soprattutto si comunica e si costruisce una visione consapevole e comune. È questa l’ambizione dei numerosi studenti e ricercatori che, partendo da terre e culture lontane, cercano qui il confronto e la condivisione.