Icardi non è più il capitano dell’Inter. Ecco perchè

La notizia del giorno nel calcio italiano . Mauro Icardi non è più il capitano dell’Inter. Il tecnico Luciano Spalletti, condivisa la decisione con l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio ha comunicato a tutta la squadra che Icardi non solo non sarà il Capitano , ma addirittura non andrà neanche a Vienna . Il tweet ufficiale dell’Inter è arrivato alle 12.34. La fascia viene ereditata da Samir Handanovic, già dalla sfida di domani a Vienna, trasferta alla quale non prenderà parte Icardi, che non figura nella lista dei convocati.entro gli ultimi due mesi di polemica continua tra il club e la moglie-agente di Icardi, Wanda Nara. Le esternazioni di Wanda hanno più volte infastidito i dirigenti e lo stesso allenatore: proprio nel vertice di ieri tra Marotta e Spalletti era stato toccato l’argomento. Nelle ultime settimane è stata una escalation, da parte di Wanda: i riferimenti alla possibile cessione di Perisic per “problemi personali” e le parole relative a un Icardi poco e mal servito dai compagni hanno ulteriormente alzato i toni della vicenda. Oltre che, evidentemente, aumentato ancor di più la distanza tra Icardi e il resto dello spogliatoio, sempre più insofferente alle uscite della donna e di conseguenza sempre meno in sintonia con il centravanti argentino. Di qui la decisione, quasi obbligata, del tecnico e del club. Decisione che fa tornare alla memoria la frattura tra Spalletti e un altro capitano, Totti.