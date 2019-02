Icardi dall’ Inter alla Juve? Decide Wanda. Il Napoli passa a Zurigo e stasera ecco dove vedere Juventus Frosinone

Gossip e calcio vanno a braccetto. La notizia di questi giorni è che Mauro Icardi non è più il capitano dell’Inter, si è chiusa così la riunione ad Appiano. Sotto i riflettori è Wanda Nara, moglie-agente dell’attaccante argentino, che continua a trattare con la società il rinnovo di contratto con il club senza trovare un punto di contatto e va sui media anche per altri motivi, con Corona che la accusa di avere Brozovic come amante ,e viene querelata. Il tira e molla prosegue, intanto Handanovic ha preso il ruolo di Maurito, ora ha lui la fascia al braccio. Per Spalletti non è la prima rottura con un capitano, vedi Totti con la Roma..

Una rottura, se non totale, molto profonda che l’Inter dovrà sanare per rimettere al centro dell’attacco Icardi, autoeslusosi dall’ultima convocazione per la sfida di Europa League contro il Rapid Vienna. Che si arrivi ad una cessione del 9 nerazzurro? Presto per dirlo, ma intanto ecco un indizio social: Giorgio Chiellini ha iniziato a seguire su Instagram Icardi. Un messaggio da capitano ad ex capitano. E che la Juventus nutra un debole per Mauro non è un mistero, la stessa Wanda Nara lo aveva confermato in tempi non sospetti. Icardi poteva finire in bianconero, poi la decisione di rimanere all’Inter. Ora però un fulmine ha squarciato il cielo limpido di Milano, nuovi scenari di calciomercato potrebbero aprirsi.

Intanto il Napoli ha messo in cassaforte in Svizzera la qualificazione alla Europa League con un 3 a 0 a Zurigo , mentre ancora saluta Hamsik che se ne va in Cina , ora si guarda al campionato Inizierà questa sera alle ore 20.30 la 24esima giornata di Serie A all’Allianz Stadium tra Juventus e Frosinone. I bianconeri in campionato sono ancora imbattuti con ben 20 vittorie in 23 partite.

Molto complicata la situazione dei ciociari che sono penultimi in classifica con solo 16 punti conquistati nelle prime 23 partite.

Juventus Frosinone Probabili Formazioni: dove vederla in diretta tv e streaming

Allegri si affiderà al collaudato 4-3-3 con Szczesny; Cancelo, Bonucci, Caceres, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Bentancur; Dybala, Mandzukic, Ronaldo.

Baroni schiererà i suoi con il più guardingo 3-5-2 con Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Cassata, Beghetto; Ciano, Ciofani.

La gara tra Juventus e Frosinone sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky e in streaming su SkyGo. Buona visione dunque