Icardi al Napoli ? Molti lo vorrebbero Nel futuro di Mauro Icardi, ha detto Wanda Nara, ci sarebbe ancora l’Italia. La scelta sarebbe ridotta a due opzioni, Juventus o Napoli. I tifosi azzurri sulle pagine fan via web, sembrano in maggioranza favorevoli. Ma non mancano posizioni diverse.

I FAVOREVOLI – Alcune pagine hanno realizzato un sondaggio. La votazione, per quanto non si possa considerare statisticamente rappresentativa, fornisce una buona fotografia della disposizione dei tifosi del Napoli: 549 sì, 109 no all’arrivo di Icardi a Napoli. Nei commenti i sì vanno da “E’ un fenomeno” a considerazioni più elaborate. “Vendiamo Mertens e ci prendiamo Icardi” scrive un utente, “non odio Mertens solo che l’età si fa sentire… Quindi un giovane come Icardi al Napoli con Milik sarebbe la perfezione”. Sulle varie pagine fan del Napoli, i